İHA

Buna göre Tarım-ÜFE' de, Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,56, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 12,05, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,48 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,89 artış gerçekleşti.

Sektörlerde bir önceki aya göre değişim; balık ve diğer balıkçılık ürünlerinde yüzde 0,24 azalış, ormancılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 0,22, tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetlerde yüzde 2,69 artış gerçekleşti. Ana gruplarda bir önceki aya göre değişim; canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde yüzde 0,07, tek yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 3,07 ve çok yıllık bitkisel ürünlerde yüzde 6,02 artış gerçekleşti.

YILLIK EN FAZLA ARTIŞ YÜZDE 8.01 İLE CANLI KÜMES HAYVANLARI VE YUMURTALAR ALT GRUBUNDA OLDU

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 10,01 ile yağlı meyveler ve yüzde 11,10 ile lifli bitkiler oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu alt gruplar sırasıyla yüzde 30,99 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler, yüzde 24,55 ile çeltik ve yüzde 23,93 ile tropikal ve subtropikal meyveler oldu.

AYLIK EN FAZLA AZALIŞ YÜZDE 2.57 İLE DİĞER AĞAÇ VE ÇALI MEYVELERİ İLE SERT KABUKLU MEYVELER ALT GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ

Alt gruplar itibarıyla bir önceki aya göre azalış gösteren diğer alt gruplar ise yüzde 2,40 ile üzüm, ve yüzde 0,58 ile canlı sığırlar (manda dahil),bunlardan elde edilen işlenmemiş süt oldu. Buna karşılık, 2020 yılı Eylül ayında artışın yüksek olduğu alt gruplar, yüzde 6,25 ile çeltik, yüzde 4,52 sebze ve kavun-karpuz, kök ve yumrular ve yüzde 3,64 ile yumuşak çekirdekli meyveler ve sert çekirdekli meyveler oldu.

Eylül 2020'de, endekste kapsanan 84 maddeden, 37 maddenin ortalama fiyatında azalış olurken 8 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 39 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.