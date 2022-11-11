İlk 9 ayda cari açık yüzde 525 yükseldi

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Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre eylülde cari açık 2 milyar 977 milyon dolara yılın ilk 9 ayında ise 37 milyar 977 milyon dolara ulaştı. Açık ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 525 yükseldi.

2021'in eylül ayında 2 milyar 719 milyon dolar cari fazla verilmişti. Bu gelişmede eylül ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 971 milyon dolar artarak 8 milyar 97 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

ENERJİ VE ALTIN HARİÇ FAZLA VERİLDİ

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 6 milyar 656 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 6 milyar 807 milyon dolar fazla verdi.

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler eylülde 488 milyon dolar olarak kaydedildi.

NET HATA NOKSAN 25 MİLYARA DAYANDI

Eylül ayında net hata ve noksan kaleminde 2 milyar 613 milyon dolar giriş yaşanırken, 9 aylık toplam giriş 24 milyar 939 milyon dolara çıktı. Geçen yılın ilk 9 ayında bu kalem 10 milyar 660 milyon dolar olarak açıklanmıştı.

RESMİ REZERVLERDE DÜŞÜŞ

Bunun yanında eylül ayında portföy yatırımlarında 3 milyar 373 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 522 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 115 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Eylülde resmi rezervler 1 milyar 656 milyon dolar düştü. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise 488 milyon dolar olarak açıklandı.

22.4 MİLYAR DOLARLIK YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEME

Bu arada TCMB, Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir kaleminde 2012'ye kadar geriye dönük revizyona gidildiğini duyurdu.

TCMB'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:

"Turizm istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi iş birliğiyle yürütülen revizyon çalışması kapsamında yeni veri kaynakları sisteme entegre edilmiş, metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirilmiş ve 2012 yılına kadar geriye dönük olarak turizm istatistikleri güncellenmiştir. Revizyon sonrasında Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir” kalemi, 2012–2022 Ocak-Ağustos arasında toplam 22.4 milyar dolar yukarı yönlü güncellenmiştir."