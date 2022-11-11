İlk 9 ayda cari açık yüzde 525 yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre eylülde cari açık 2 milyar 977 milyon dolara yılın ilk 9 ayında ise 37 milyar 977 milyon dolara ulaştı. Açık ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 525 yükseldi.
2021'in eylül ayında 2 milyar 719 milyon dolar cari fazla verilmişti. Bu gelişmede eylül ayında ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 6 milyar 971 milyon dolar artarak 8 milyar 97 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.
ENERJİ VE ALTIN HARİÇ FAZLA VERİLDİ
Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın aynı ayında 6 milyar 656 milyon dolar fazla vermişken, bu ay 6 milyar 807 milyon dolar fazla verdi.
Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler eylülde 488 milyon dolar olarak kaydedildi.
NET HATA NOKSAN 25 MİLYARA DAYANDI
Eylül ayında net hata ve noksan kaleminde 2 milyar 613 milyon dolar giriş yaşanırken, 9 aylık toplam giriş 24 milyar 939 milyon dolara çıktı. Geçen yılın ilk 9 ayında bu kalem 10 milyar 660 milyon dolar olarak açıklanmıştı.
RESMİ REZERVLERDE DÜŞÜŞ
Bunun yanında eylül ayında portföy yatırımlarında 3 milyar 373 milyon dolar tutarında net çıkış yaşandı. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 522 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 115 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.
Eylülde resmi rezervler 1 milyar 656 milyon dolar düştü. Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler ise 488 milyon dolar olarak açıklandı.
22.4 MİLYAR DOLARLIK YUKARI YÖNLÜ GÜNCELLEME
Bu arada TCMB, Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir kaleminde 2012'ye kadar geriye dönük revizyona gidildiğini duyurdu.
TCMB'den konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada şu bilgiler yer aldı:
"Turizm istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik olarak Türkiye İstatistik Kurumu tarafından T.C. Ticaret Bakanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Bankalararası Kart Merkezi iş birliğiyle yürütülen revizyon çalışması kapsamında yeni veri kaynakları sisteme entegre edilmiş, metodolojik iyileştirmeler gerçekleştirilmiş ve 2012 yılına kadar geriye dönük olarak turizm istatistikleri güncellenmiştir. Revizyon sonrasında Ödemeler Dengesi “Cari İşlemler Hesabı” altındaki “Hizmetler Dengesi/Seyahat/Gelir” kalemi, 2012–2022 Ocak-Ağustos arasında toplam 22.4 milyar dolar yukarı yönlü güncellenmiştir."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!