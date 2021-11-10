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İnşaat maliyet endeksi, 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,25, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,54 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,41 arttı; işçilik endeksi %0,18 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %47,44, işçilik endeksi %22,25 arttı.

BİNA İNŞAATI MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 40.17, AYLIK YÜZDE 0.19 ARTTI

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,19, bir önceki yılın aynı ayına göre %40,17 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,37 arttı; işçilik endeksi %0,27 azaldı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %48,58, işçilik endeksi %22,27 arttı.

BİNA DIŞI YAPILAR İÇİN İNŞAAT MALİYET ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 37.41, AYLIK YÜZDE 0.45 ARTTI

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %37,41 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi %0,55, işçilik endeksi %0,16 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi %43,72, işçilik endeksi %22,17 arttı.