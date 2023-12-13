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        Haberler Gündem 3. Sayfa Eylem'in canı için 33 bin 400 TL! - Son dakika Aydın haberleri

        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 3 yıl önce otomobille motosikletin çarpışması sonucu üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Eylem Emir Can'ın hayatını kaybetmesine ilişkin görülen davada, 2 sanık hakkında verilen hapis cezaları adli para cezasına çevrildi. İki sürücü için toplam 33 bin 400 TL para cezası verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 08:45 Güncelleme: 13.12.2023 - 09:19
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        Eylem'in canı için 33 bin 400 TL!
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        Aydın'da, Süleyman Demirel Bulvarı'nda 1 Temmuz'da, Ahmet Z.'nin kullandığı otomobil, Fatmanur A. idaresindeki motosikletle çarpışmıştı. Motosiklette bulunan ve kazada ağır yaralanan üniversite öğrencisi Eylem Emir Can (22), hastanede verdiği 14 günlük yaşam savaşını kaybetmişti.

        KARAR DURUŞMASI GERÇEKLEŞTİ

        AA'da yer alan habere göre otomobil sürücüsü Ahmet Z. ve motosiklet sürücüsü Fatmanur A'nın yargılandığı davanın görülmesine Söke 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

        İKİ SÜRÜCÜ DE KAZADA KUSURLU BULUNDU

        Tutuksuz yargılanan sanıkların katılmadığı karar duruşmasında savcı, kaza raporu ve tutanaklara göre iki sürücünün de kazanın oluşumunda kusurlu bulunduğu, Eylem Emir Can'ın hayatını kaybetmesinden sorumlu tutulmaları gerektiği yönünde mütalaa verdi. Sanıkların avukatları Ali Cenk Çapak ve Müge Özkeskin, mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

        MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNE 18 BİN 200 TL CEZA

        Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Fatmanur A.'ya taksirle ölüme sebebiyet verdiği suçlamasıyla 3 yıl hapis verdi, iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi. Sanığın kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık ve suçun işlenmesindeki özellikler dikkate alınarak hapis cezası 18 bin 200 lira para cezasına çevrildi.

        OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜNE 15 BİN 200 TL CEZA

        Mahkeme, Ahmet Z.'ye ise taksirle ölüme sebebiyet verme ve taksirle yaralama suçlarından ceza verilmesi gerektiğine ancak sanığın taksire dayalı kusurunun ağırlığının tali olması göz önüne alınarak 2 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine, iyi hal indirimi uygulanarak bu cezanın 2 yıl 1 aya indirilmesine, diğer sanıkla aynı gerekçeler göz önüne alınarak hapis cezasının 15 bin 200 lira para cezasına çevrilmesine hükmetti.

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        #Aydın
        #Son dakika haberler
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