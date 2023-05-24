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eYDS 2023 başvuru tarihleri ne zaman? eYDS başvuruları nasıl yapılır?

e YDS 2023 başvuru tarihleri ne zaman? e YDS başvuruları nasıl yapılır?

ÖSYM tarafından düzenlenen e-YDS için geri sayım başladı. Sınırlı sayıda kontenjanın açıldığı sınav için başvuru tarihleri adaylar tarafından merak ediliyor. ÖSYM merkezlerinde gerçekleşecek e-YDS/7, İngilizce alanında yapılacak. Peki e-YDS başvuruları ne zaman, başladı mı? İşte detaylar…

Giriş: 24.05.2023 - 16:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Her yıl düzenlenen Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS/7-2023) başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İngilizce alanında ter dökecek binlerce aday başvuru tarihlerini merak ediyor. Sadece sınırlı sayıda kontenjanın açıldığı sınav için ÖSYM’den beklenen haber geldi. e-YDS İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Rusça, Farsça, İspanyolca, İtalyanca, Yunanca ve Bulgarca olmak üzere 10 farklı dilde düzenlenmektedir. İşte, söz konusu sınavın başvuru tarihleri, ücreti ve sınavın ne zaman yapılacağına dair bilgiler…

  • E-YDS/7 KONTENJANI BELLİ OLDU MU?

    Sınava alınacak aday sayısı, e-Sınav Uygulama Binalarının aday kapasitesiyle sınırlı olacağından bu sınav için kontenjan; Ankara’da 4196, İstanbul’da 460, İzmir’de 116 ve Adana’da 306 olarak belirlenmiştir. Adaylar, sınav ücretini ödeme sırasına göre kontenjana dâhil edilecektir. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

  • E-YDS 2023/7 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

    Sınava başvuru süreci, 23 Mayıs–1 Haziran 2023 tarihleri arasında olup adaylar başvurularını ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapabilecektir.

     

  • E-YDS 2023/7 NE ZAMAN UYGULANACAK?

    e-YDS 2023/7 İngilizce alanında; 10 Haziran 2023 tarihinde Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana’daki e-Sınav Uygulama Binalarında yapılacaktır. Adaylar saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

  • E-YDS 2023/7 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    e-YDS 2023/7 İngilizce sınavının başvuru ücreti 490,00 TL'dir. ÖSYM’nin internet sitesinde yer alan e-İşlemler bölümünün, ödemeler alanından yapılabilir.

Haberi Hazırlayan : Abdulkadir Akdeniz
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