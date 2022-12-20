Evlilik sonrası yalnızca kimlik değil pasaport ve banka kartlarının da değiştirilmesi gerekmektedir. Kadının soy adı değiştiği için bütün kimliklerde yeni soy adının yazması kurumlarda sorun yaşamamak adına önemli görülmektedir. Dolasıyla bunun için de evliliğin ardından kimlik değiştirilmelidir.

Yeni kimlik için öncelikle randevu almak ve biyometrik fotoğraf çektirmek gerekmektedir. Biz de bu içeriğimizde evlilik sonrası kimlik yenileme: evlendikten sonra kimlik yenileme işlemi nasıl yapılır? Konularında ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte evlilik sonrası kimlik yenileme ile ilgili tüm merak edilenler…

Evlilik Sonrası Kimlik Yenileme

İnsanlar evlendikten sonra yaşamları çeşitli açılardan değişmektedir. Bu değişimlerin bir kısmı devlet karşısında değiştirilmesi gereken prosedürler olup bir kısmı da kişinin özel yaşamındadır. Bunlardan ilk olarak yapılması gereken kadınların kimliklerini değiştirmesidir. Erkekler kimliklerini değiştirmek zorunda değildir. Fakat genel olarak eski kimlik kullananların değiştirmesi daha doğru olacaktır.

Kimliklerin yenilemesi için öncelikle nüfus müdürlüğünden randevu alınması gerekmektedir. Online randevu alınması mümkün olduğu gibi alo 199 çağrı merkezinden de randevu almak mümkündür. Randevu sonrasında kimlik için ödenmesi gereken bedeli ödemelisiniz. Randevuya giderken yanınızda son 4 senede çektirilmiş olan biyometrik fotoğrafınızı da götürmelisiniz. Bütün bu belgeler ile başvurunuzu yaptıktan 1 hafta içinde yeni kimliklerinin PTT aracılığıyla adresinize getirilmektedir.

Evlendikten Sonra Kimlikte Yenileme

Evlendikten sonra kimlikte yenileme yapmak kadınlar için zorunludur. Ancak erkekler için bir yükümlülük yoktur.

Evlendikten Sonra Kimlik Değiştirme Süresi Ne Kadar?

Evlenen kişiler özellikle kadınlar evlendikten sonra soy adı değişikliğinden dolayı kimliklerini yenilemek zorundadır. Pek çok kişi bu konuda ayrıntılı bilgi almak istemektedir. Evlendikten sonra kimlik değiştirme süresi ne kadar? Sorusu bu yüzden çok fazla kişi tarafından sorulmaktadır. Aslında bunun için kesin ve zorunlu bir süre olmamakla beraber devlet kurumlarındaki ve diğer yerlerdeki işlerinizin sekteye uğramaması için ortalama 10 gün içinde değiştirmeniz uygun görünmektedir.

Evlilik İçin Kimlik Yenileme Nasıl Yapılır?

Evlilik için kimlik yenileme nasıl yapılır? Diye merak eden kimselere öncelikle nüfus müdürlüğünden randevu almaları gerektiğini söyleyebiliriz.

Yeni Kimlik Kartında Evli Bekar Yazıyor mu?

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartları çipli sisteme geçtiği için herkes kısa bir süre içinde kimliklerini değiştirmelidir. Pek çok kişi yeni kimlik kartında evli bekar yazıyor mu? Diye merak etmektedir. Ancak bu kimliklerde eski kimliklerde olduğu gibi evli ya da bekar gibi medeni hal bildirimi yapılmamaktadır.

Evlendikten Sonra Kimlik Değiştirme Ücreti Nereye Yatırılır?

Evlenen herkes özellikle de kadınları kimliklerini değiştirmek zorundadır. Bu süreçte yapılması gereken pek çok işlem vardır. Peki evlendikten sonra kimlik değiştirme ücreti nereye yatırılır? Bunun için 2 yöntem bulunur. Kimlik değiştirme için randevu aldıktan sonra anlaşmalı bankalara belirlenen tutarı yatırabilirsiniz. Diğer yandan eğer randevunuzu online aldıysanız randevu bilgilerinin yazdığı ekranda online ödeme yapmak için bir link görülür. Bu linki tıklayarak kredi kartınız ile ya da bankamatik kartı ile ödeme yapılaması da mümkündür.

Evlenince Kütük Değiştirmek Zorunlu mu?

İnsanlar evlenince yaşamlarında çok fazla şey değişmektedir. Bunlardan biri de devlet kanalında değişen prosedürlerdir. Örneğin bunlardan biri kadının kütüğünün değişmesidir. Evlilik akdinin sonuçlanmasının ardından otomatik olarak kadının kütüğü erkeğinkine aktarılmaktadır. Dolayısıyla çok fazla kişi evlenince kütük değiştirmek zorunlu mu? Sorusunu sormaktadır. Bu işlem otomatik olarak yapıldığı için bunun zorunlu olduğu düşünülmektedir. Aksini yapan herhangi biri bulunmamaktadır.