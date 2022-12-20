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En zor bulunan kan grubu hangisidir? Kan grupları ne sıklıkla bulunur?

Kan vücudumuzun yaşamsal kaynağıdır. Herkesin sağlıklı olması için vücudunda belli bir miktar kanın dolaşması gerekmektedir. Kanın yeterli ve sağlıklı olmadığı durumlarda vücuda kan takviyesi yapılması gerekebilir. Herkesin kan grubu farklı olduğundan yapılan takviyenin kan grubuna uygun olarak yapılması önem taşır. Dünya üzerinde dört temek kan grubu olup bunlar; 0, A, B, AB olarak isimlendirilir. Dünya üzerinde yaşayan insanların kanları pozitif ve negatifleri şeklinde gruplandırılır.

Giriş: 20.12.2022 - 11:51 | Güncelleme: ABONE OL
En Zor Bulunan Kan Grubu Hangisidir? Kan Grupları Ne Sıklıkla Bulunur?

Herkes belli bir kan grubuna mensup olarak doğar. Bu kan grubu kişinin doğumundan ölümüne dek değişmez. Dünya üzerinde dört kan grubu olduğu bilinmektedir. Bu gruplar 0, A, B, AB şeklinde sıralanmaktadır. Söz konusu grupları aynı zamanda pozitif ve negatif olarak alt gruba ayırmak gerekmektedir. Örneğin 0 grubu olan kimselerin bir kısmı 0 negatif bir kısmı da 0 pozitiftir.

Bu durum diğer kan grupları içinde aynı şekilde sıralanır. Yapılan araştırmalar dünya üzerinde genellikle negatif olan kan gruplarının daha nadir olduğunu ortaya koymaktadır. Bu grupta olan kişilerin daha dikkatli olması önerilmektedir. Özellikle de AB Negatif en az bulunan kan olarak belirtilmektedir. Biz de bu içeriğimizde en zor bulunan kan grubu hangisidir? Kan grupları ne sıklıkla bulunur? İle ilgili ayrıntılı bilgileri sizler için bir araya getirdik. İşte en zor bulunan kan grubu ile ilgili tüm merak edilenler…

En Zor Bulunan Kan Grubu

En zor bulunan kan grubu genellikle negatif olanlar olarak belirtilmiştir. Özellikle de “AB negatif” en zor bulunan kan grubudur.

Kan Grupları Ne Sıklıkla Bulunur?

Kan grupları ne sıklıkla bulunur? Diye merak edenlere öncelikle bu durumun ülkelere bağlı olarak değişebileceğini söyleyebiliriz. Ülkemizde en sık bulan kan grubu A pozitif iken AB negatif en az bulunan kan grubudur. En sık bulunandan az bulunana doğru bir sıralama yapacak olursa; A pozitif, O pozitif, B pozitif, A negatif, AB pozitif, 0 negatif, B negatif ve son olarak AB negatif şeklindedir.

Dünyada En Az Bulunan Kan Grubu

Dünyada en az bulunan kan grubu Türkiye’de ki duruma benzer şekilde AB Negatif şeklindedir. Dünya üzerinden en fazla bulunandan en az bulunan doğru kan grubu sıralaması ise şu şekildedir; 0 pozitif, A pozitif, B pozitif, 0 negatif, A negatif, AB pozitif, B negatif ve AB negatif.

Görüldüğü üzere dünya üzerinde de AB negatif en az bulunan kan grubudur. Bu grupta yer alan kişilerin yakınları ile acil bir durum olduğundan birbirine destek olması oldukça önemlidir. Bazen dışarıya yapılan anonslar sayesinde insanlar birbirlerini tanımadıkları halde kan verip destek olmaktadır. Ancak buna karşılık kan bulmakta yaşanan zorluklar yüzünden insanların yaşamlarının bile tehlikeye girdiği her daim göz önünde bulundurulmalıdır. Bunun için düzenli kan bağışında nadir grupların daha bilinçli davranması gerekmektedir.

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