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Evli olduğunu öğrendi! Ayrılmak istedi! Katledildi!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 40 yaşındaki Necmiye Vural, 4 ay önce tanıştığı erkek arkadaşı M.A.'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi. Olayı kabullenemeyen M.A., Vural'ı evinde çocuklarının yanında tabancayla vurarak öldürdü

Giriş: 09.01.2023 - 07:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberler: Evli olduğunu öğrendi! Ayrılmak istedi! Katledildi!
Evli olduğunu öğrendi! Ayrılmak istedi! Katledildi!
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DHA

İzmir'de olay, Karabağlar ilçesinde 7 Ocak'ta, saat 12.30 sıralarında Limontepe Mahallesi 9594 Sokak'ta meydana geldi.

EVLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİ AYRILMAK İSTEDİ

DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, Necmiye Vural (40) 4 ay önce tanıştığı M.A.'dan evli olduğu gerekçesiyle ayrılmak istedi.

ÇOCUKLARININ YANINDA VURDU

Vural'ın evine gelen M.A. burada tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle M.A. yanında getirdiği tabancayla çocuklarının yanında Vural'ı karnından vurdu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

O anda evde bulunan Vural'ın kızı ve oğlu durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ilk kontrolleri sağlanan Vural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Vural'ın cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İŞYERİNDE YAKALANDI, TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi M.A'yı Karşıyaka'daki işyerinde yakalayarak gözaltına aldı.

ZANLI CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde olayı reddeden M.A., daha sonra yapılan detaylı sorgulamalarda olayı itiraf etti. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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