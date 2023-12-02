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        Haberler Gündem Evinin bahçesine giren eski eniştesini tüfekle vurup öldürdü - En Son Haberler

        Evinin bahçesine giren eski eniştesini tüfekle vurup öldürdü

        Eskişehir'de Esma S. evin bahçesine giren eski eniştesi Aydın Ercan'ı av tüfeği ili vurdu. Gözaltına alınan Esma S., eski eniştesini bahçeye giren yabani hayvan sanıp da vurduğunu ileri sürdü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:47 Güncelleme: 02.12.2023 - 18:50
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        Bahçeye giren eniştesini öldürdü
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        Eskişehir'de Esma S. (43), evinin bahçesine giren eski eniştesi Aydın Ercan'ı (43) tüfekle vurup öldürdü. Gözaltına alınan Esma S., bahçede yabani hayvan olduğunu düşünerek ateş ettiğini savundu.

        Mihalıççık ilçesi Yalımkaya Mahallesi'nde oturan Esma S., gece yarısı evinin bahçesine giren ablasının eski eşi Aydın Ercan'ı tüfekle vurdu. Komşuların ihbarıyla adrese gelen jandarma ve sağlık ekiplerinin incelemesinde Ercan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ercan´ın yanında ise tüfek ile el feneri bulundu. Esma S. 'Kasten öldürme' suçlamasıyla jandarma tarafından gözaltına alındı. Esma S., ilk ifadesinde evinin bahçe kapısında bir karartı gördüğünü ve yabani hayvan olduğunu düşünüp av tüfeğiyle ateş ettiğini söyledi. Aydın Ercan'ın cenazesi ise savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #Eskişehir
        #Aydın Ercan
        #haberler
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