Evini silah imalathanesine çevirmiş

İHA

İstanbul'da, polisin baskın düzenlediği ev silah imalathanesi çıktı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki bir adreste silah imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarın geldiği adrese yakın bir yerde beklemeye başlayan polis ekipleri, bir süre evin bulunduğu binaya giren çıkanları izledi. Ardından harekete geçen polis ekipleri, Musa C.’ye (47) ait eve baskın düzenledi.

Evde arama yapan polis, 11 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası, mermiler ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Polis ekipleri, adreste yapılan aramanın ardından emniyette kaydı bulunan Musa C.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Evi silah imalathanesi olarak kullanan Musa C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.