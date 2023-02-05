Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Evini silah imalathanesine çevirmiş

İstanbul'da evini silah imalathanesine çeviren kişi gözaltına alındı

İstanbul'da, polisin ihbar üzerine baskın düzenlediği ev silah imalathanesi çıktı. Çok sayıda ruhsatsız tabanca ve parçaları ile mermiler ele geçirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı

Giriş: 05.02.2023 - 14:52 | Güncelleme: ABONE OL
Evini silah imalathanesine çevirmiş
İHA

İstanbul'da, polisin baskın düzenlediği ev silah imalathanesi çıktı, 1 kişi gözaltına alındı.

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Seyrantepe Mahallesi İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi üzerindeki bir adreste silah imal ve ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. İhbarın geldiği adrese yakın bir yerde beklemeye başlayan polis ekipleri, bir süre evin bulunduğu binaya giren çıkanları izledi. Ardından harekete geçen polis ekipleri, Musa C.’ye (47) ait eve baskın düzenledi.

Evde arama yapan polis, 11 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda silah parçası, mermiler ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirdi. Polis ekipleri, adreste yapılan aramanın ardından emniyette kaydı bulunan Musa C.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Evi silah imalathanesi olarak kullanan Musa C., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve yaralananlar var
Yolcu otobüsü devrildi! Ölenler ve yaralananlar var
Trafikte İETT şoförüne silah çekti!
Trafikte İETT şoförüne silah çekti!
İstanbul'da asker eğlenceleri kavgaya dönüştü, sokaklar karıştı!
İstanbul'da asker eğlenceleri kavgaya dönüştü, sokaklar karıştı!
Trafikte önünü kesip, silahla üzerine yürüdü
Trafikte önünü kesip, silahla üzerine yürüdü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.