Evine girdikleri kadının boğazını kesip bileziklerini çaldılar!

Bağrışmaları duyan apartman sakinleri 2 çocuk annesi Mevlüde A.nın dairesine gittiklerinde kadının yerde hareketsiz yattığını gördü. Binadakiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mevlüde A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemeler yaptıktan sonra ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Mahalle sakini Ercan Emanetoğlu "Hırsızlar kadının boğazını kesmişler. Polisler gereken delilleri alıp gittiler. Biz insanların bağrışmasına geldik. Sağlık ekipleri geldi kadına müdahale etti. Bileziklerini almışlar galiba" dedi. Mahalle sakini başka bir kişi ise "Bir kadın geldi. 'Abi yardım eder misin' dedi . Olay yerine gittim, baktım kadın yerde yatıyordu. Sırtında boğazında ve kalbinde yara vardı. Kolundaki bilezikleri almışlar galiba" diye konuştu.