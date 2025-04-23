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        Haberler Bilgi Yaşam Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA ile fay hattı evimin altın da mı geçiyor, deprem riski en yüksek il ve ilçeler hangisi?

        Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA ile fay hattı evimin altın da mı geçiyor, deprem riski en yüksek il ve ilçeler hangisi?

        İstanbul Silivri açıklarında saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelince vatandaşlar evlerinin altından fay hattının geçip geçmediğini sorguluyor. Türkiye'nin diri fay hattı haritasına bakıldığında, Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde büyük diri faylar bulunduğu görülüyor. Peki Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA ile fay hattı evimin altın da mı geçiyor, deprem riski en yüksek il ve ilçeler hangisi? İşte Türkiye diri fay hattı haritası

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 15:09 Güncelleme: 23.04.2025 - 15:09
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        • 1

          İstanbul 23 Nisan’da büyük deprem yaşandı. 12.49'da meydana gelen şiddetli deprem Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedilirken yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar, "Evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Maden Tetkik Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından hazırlanan Türkiye'nin diri fay hattı haritasına bakıldığında, Kuzey Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu olmak üzere iki büyük diri fay hattı yer aldığı görülüyor. Peki, Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA ile fay hattı evimin altın da mı geçiyor, deprem riski en yüksek il ve ilçeler hangisi?

        • 2

          İSTANBUL’DA DEPREM OLDU!

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

          Depremin yerin 6,92 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

          12.49'da meydana gelen şiddetli deprem Marmara Bölgesi'nin büyük bölümünde hissedildi.

          EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

          Deprem sonrasında yaşadığı bölgenin deprem riski durumunu öğrenmek isteyen vatandaşlar, fay hattı haritasını incelemek için e-Devlet üzerinden Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan fay hattı sorgulama sistemine başvurabilir. Bu hizmet, T.C. kimlik numarası ve şifre ile kolayca erişilebilen bir platformda sunuluyor.

        • 3

          Türkiye, aktif sismik kuşakta yer aldığı için fay hatları üzerinde sıklıkla hareketlilik gözlemleniyor. İşte ülkemizdeki başlıca fay hatları:

          Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye'nin en bilinen ve en aktif fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Tarihte birçok yıkıcı depreme neden olmuştur.

          Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, sismik aktivite bakımından KAF kadar aktif olmasa da ciddi riskler taşır.

          Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Denizi ve Batı Anadolu boyunca uzanan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sık sık sismik aktiviteye neden olur.

          Çankırı Fay Hattı: İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktiviteleri tetikleyebilir.

        • 4

          MTA DİRİ FAY HATTI HARİTASI

          Türkiye genelindeki fay hatları, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından oluşturulan diri fay haritası üzerinden detaylı olarak incelenebilir. Bu harita, yerleşim alanlarının fay hatlarına olan uzaklıklarını ve olası riskleri görselleştirir.

          Uzmanlar, deprem bölgesinde yaşayan vatandaşların olası risklere karşı hazırlıklı olmalarını ve yapı güvenliği konusuna özen göstermelerini önemle vurguluyor. Fay hattı sorgulama sistemine erişerek, yaşadığınız bölgedeki riskleri öğrenebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz.

          E DEVLET FAY HATTI SORGULAMA

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