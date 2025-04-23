Evimin altından fay hattı geçiyor mu? 2025 MTA ile fay hattı evimin altın da mı geçiyor, deprem riski en yüksek il ve ilçeler hangisi?

Türkiye, aktif sismik kuşakta yer aldığı için fay hatları üzerinde sıklıkla hareketlilik gözlemleniyor. İşte ülkemizdeki başlıca fay hatları:

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF): Türkiye'nin en bilinen ve en aktif fay hattıdır. Doğu Karadeniz'den başlayarak Kuzey Anadolu boyunca batıya doğru ilerler ve Ege Denizi'nde son bulur. Tarihte birçok yıkıcı depreme neden olmuştur.

Doğu Anadolu Fay Hattı (DAF): Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, sismik aktivite bakımından KAF kadar aktif olmasa da ciddi riskler taşır.

Batı Anadolu Fay Hattı: Ege Denizi ve Batı Anadolu boyunca uzanan bu fay hattı, özellikle Ege Bölgesi'nde sık sık sismik aktiviteye neden olur.

Çankırı Fay Hattı: İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bu fay hattı, bölgesel olarak önemli sismik aktiviteleri tetikleyebilir.