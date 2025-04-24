İstanbul'daki deprem büyük depremin habercisi mi? Fay hattı kırıldı mı, kırılırsa ne olur?

İSTANBUL’DAKİ DEPREM BÜYÜK DEPREMİN HABERCİSİ Mİ?

Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!

Marmara'yı sarsan 6.2'lik deprem, İstanbulluların beklediği o büyük deprem miydi? Yer bilimci Profesör Naci Görür, "Bunlar Marmara'da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7'nin üzerinde olacak" dedi. Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise bugün yaşanan depremde kırılan fayın, 1894 İstanbul Depremi'nde kırılmayan fay olduğunu belirtti. İstanbul'da büyük bir deprem beklemediğini söyleyen Üşümezsoy, stresin boşaldığını sözlerine ekledi

Deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul ve çevre illerde hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Habertürk'e açıklamada bulundu. Deprem dirençli kent sorununun kentsel dönüşümle çözülemeyeceğini belirten Görür, "Daha büyük deprem gelecek" dedi. Görür şöyle konuştu:

"YILLARDIR DİKKAT EDİN DİYORUM"

"Biliyorsun, depremin olduğu gün yayına çıkmak konuşmak istemiyorum. Bugün de konuşmam, çünkü yıllardır anlatıyorum; 'Dikkat edin' diyorum.. Bu konu kimsenin unutacağı, görmezden geleceği bir konu değil.

"DAHA BÜYÜĞÜ GELECEK"

Ama kimse uyarılarımızı dinlemiyor. Bu iş öyle kentsel dönüşümle çözülecek bir şey değil. Gelin İstanbul’u birlikte kurtaralım. Şehirlerimizi beraber kurtaralım. Deprem dirençli kentler yapmak kentsel dönüşümle olmaz. Planlı programlı bir amaç koyarak olur. Bu işi 10-15 yılda çözmek çok kolay. Şimdiden başlamazsanız, bakın tekrar uyarıyorum. Daha büyüğü gelecek. Bugün gitti zaten; yarınlarımızı kurtaralım."

"ASIL DEPREM 7'NİN ÜZERİNDE OLACAK"

Prof. Dr. Görür sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise şunları söyledi: "İstanbul’da Marmara Denizi'nde, Kumburgaz fayı üzerinde çok deprem oluyor. Değişik büyüklükte. Bunlar Marmara’da beklediğimiz büyük deprem değil. Bunlar bu fayın biriktirdiği stresi artırıyor. Yani kırılmaya zorluyor. Burada asıl deprem daha büyük ve 7’nin üzerinde olacak.