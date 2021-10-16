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Ever Gabo Anderson annesi Milla Jovovich'in kopyası! - Magazin haberleri

Ever Gabo Anderson annesi Milla Jovovich'in kopyası!

Önceki gün Milla Jovovich ile kamera karşısına geçen Ever Gabo Anderson, annesine olan benzerliğiyle dikkat çekti. Takipçileri genç oyuncuya, "Kopyalayıp yapıştırmış gibi benziyorsunuz" yorumlarını yaptı

16.10.2021 - 12:18 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Genç yaşta önce moda ardından sinema dünyasında şöhreti bulan Milla Jovovich'in en büyük kızı Ever Gabo Anderson da annesinin yolundan ilerliyor.

  • Moda dünyasından sonra sinemaya geçen Anderson, şimdiye kadar üç sinema filminde oynadı. Henüz 13 yaşında olan genç oyuncunun en çok dikkat çeken yanı ise annesi Milla Jovovich'e olan benzerliği.

  • "ÇOK BENZİYORSUNUZ!"

    Anne-kız, önceki gün birlikte gittikleri kuaför çıkışı objektiflere poz verdi. Saçlarını kestiren Jovovich, kızıyla birlikte kamera karşısına geçti. Ünlü oyuncunun gönderisine takipçilerinden beğeni yağdı.

    Birçok kullanıcı, Milla Jovovich ile Ever Anderson'ın benzerliğine dikkat çekti. Hatta Jovovich'in bir takipçisi, "Kopyalayıp yapıştırmış gibi benziyorsunuz." diyerek, görüşünü belirtti.

  • ANNESİNİN SAÇ MODELİ

    Ever Anderson'ın yeni saç şekli Milla Jovovich'in zaman zaman kullandığı saç şekline benzetildi. Ünlü yıldız da geçmişte saçlarını tıpkı şimdi kızının kestirdiği gibi katlı kullanıyordu.

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