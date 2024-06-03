Evden çıkmayan kiracıya ölüm tehdidi!

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Kağıthane'de bir ev sahibi, 5 ay önce evini kiraya verdiği kişiden yakında evlenecek olan oğlu için son 3 ay kira almamak şartıyla dairesini boşaltmasını istedi.

İddiaya göre teklifi kabul eden kiracı, 3 ay sonra evden çıkmadı. Bunun üzerine ev sahibi oğullarıyla birlikte kiracıya saldırdı. Sokağa taşan kavga kameralara yansırken, silahla gelen ev sahibinin küçük oğlunun “Burayı kan gölüne çeviririm” diye bağırdığı anlar şoke etti.

EVDE OĞLUNUN OTURACAĞINI SÖYLEDİ Olay, dün saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ev sahibi Behçet A., 5 ay önce satın aldığı evini, 5 çocuğu olan bir kişiye kiraya verdi. Kiralamadan 5 ay sonra ev sahibi Behçet A., evlenecek olan büyük oğlunu kiraya verdiği eve yerleştirmek istedi. Bunun üzerine Behçet A., kiracısıyla bir araya gelerek oğlunun evleneceğini ve evinde oturacağını, mağdur olmaması için de kendisinden 3 ay boyunca kira almayacağını ancak sonrasında evi boşaltmasını istediğini söyledi. Teklifi kabul eden kiracı ise iddiaya göre evden çıkamayacağını söyledi.

"BURAYI KAN GÖLÜNE ÇEVİRİRİM" TEHDİDİ Ev sahibi Behçet A. ise, oğullarıyla birlikte kiracısının kapısına dayandı. Binada başlayan tartışma bir anda büyüyerek sokağa taştı. Ortalığın bir anda karıştığı kavgada, darp edilen kiracıyı komşuları güçlükle kurtardı. Kavganın ortasına silahla gelen ev sahibinin küçük oğlu ise sokak ortasında “Burayı kan gölüne çeviririm” diye bağırdı. "5 ÇOCUĞUM VAR NASIL ÇIKAYIM" Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi sonrası taraflar ayrıldı. Darp edilen kiracının ise komşularına, “5 çocuğum var, karım var evimden çık diyor nasıl çıkayım” dediği duyuldu. Ev sahibi ise evde 300 bin liralık zarar olduğunu iddia etti. Öte yandan tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.