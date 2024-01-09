Evde Tek Başına 2 konusu nedir? Home Alone 2: Lost in New York filmi oyuncuları kim?
Evde Tek Başına 2: New York'ta Kayboldu filmi 9 Ocak Salı günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Film, 1990 yılında vizyona giren Evde Tek Başına (Home Alone) serisinin devam filmi olma özelliğini taşımaktadır. Senaryosu John Hughes tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Chris Columbus üstlenmektedir. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Evde Tek Başına 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte Home Alone 2: Lost in New York filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...
- 1
90'lı yılların sevilen serileri arasında yer alan Home Alone filmi, Evde Tek Başına 2 filmi ile televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Macaulay Culkin, Joe Pesci ve Daniel Stern üstlendiği film 1992 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Evde Tek Başına 2 konusu nedir? Home Alone 2: Lost in New York filmi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?" İşte Evde Tek Başına 2 filmi konusu ve oyuncuları...
- 2
EVDE TEK BAŞINA 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Kevin McCallister geri dönüyor ama bu sefer Kevin'a New York'ta rastlıyoruz yanında Big Apple'ı kendi oyun parkına dönüştürecek kadar nakit para ve kredi kartlarıyla. Yanlış uçağa binip ailesini yine kaybeden Kevin yine hapishaneden kaçan Harry ve Marry ile New York'ta tekrar karşılaşır. Ama Kevin onlara yine unutamayacakları bir karşılama hazırlamıştır.
- 3
EVDE TEK BAŞINA 2 (HOME ALONE) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Macaulay Culkin
Daniel Stern
Joe Pesci
John Heard
Devin Ratray
Catherine O'Hara
Tim Curry
Rob Schneider
Kieran Culkin
Dana Ivey
Eddie Bracken
Brenda Fricker
Ally Sheedy
Leigh Zimmerman
Anna Slotky
Hillary Wolf
Clarke Devereux
Gerry Bamman
Fred Krause
Monica Devereux
Terrie Snell
Clare Hoak
Mike Maronna
Jedidiah Cohen
Rod Sell
Cedric Young
Eleanor Columbus
Ralph Foody
Mario Todisco
Joe Liss
Mark Morettini
Senta Moses
Fran McGee
Venessia Valentino
Jimmie Walker
Ron Canada
Karen Giordano
Abdoulaye N'Gom
Rip Taylor
Donald Trump
Diana Rein
Maureen Elisabeth Shay
-