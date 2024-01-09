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        Haberler Magazin Evde Tek Başına 2 konusu nedir? Home Alone 2: Lost in New York filmi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

        Evde Tek Başına 2 konusu nedir? Home Alone 2: Lost in New York filmi oyuncuları kim?

        Evde Tek Başına 2: New York'ta Kayboldu filmi 9 Ocak Salı günü televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Film, 1990 yılında vizyona giren Evde Tek Başına (Home Alone) serisinin devam filmi olma özelliğini taşımaktadır. Senaryosu John Hughes tarafından kaleme alınan filmin yönetmenliğini Chris Columbus üstlenmektedir. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Evde Tek Başına 2 filminin konusu ve oyuncu kadrosunu araştırmaya başladı. İşte Home Alone 2: Lost in New York filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 18:28 Güncelleme: 09.01.2024 - 18:28
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        • 1

          90'lı yılların sevilen serileri arasında yer alan Home Alone filmi, Evde Tek Başına 2 filmi ile televizyon ekranlarında sinemaseverlerin karşısına çıkıyor. Başrollerini Macaulay Culkin, Joe Pesci ve Daniel Stern üstlendiği film 1992 yılında vizyona girmiştir. Peki, "Evde Tek Başına 2 konusu nedir? Home Alone 2: Lost in New York filmi oyuncuları kim, ne zaman çekildi?" İşte Evde Tek Başına 2 filmi konusu ve oyuncuları...

        • 2

          EVDE TEK BAŞINA 2 FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

          Kevin McCallister geri dönüyor ama bu sefer Kevin'a New York'ta rastlıyoruz yanında Big Apple'ı kendi oyun parkına dönüştürecek kadar nakit para ve kredi kartlarıyla. Yanlış uçağa binip ailesini yine kaybeden Kevin yine hapishaneden kaçan Harry ve Marry ile New York'ta tekrar karşılaşır. Ama Kevin onlara yine unutamayacakları bir karşılama hazırlamıştır.

        • 3

          EVDE TEK BAŞINA 2 (HOME ALONE) FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

          Macaulay Culkin

          Daniel Stern

          Joe Pesci

          John Heard

          Devin Ratray

          Catherine O'Hara

          Tim Curry

          Rob Schneider

          Kieran Culkin

          Dana Ivey

          Eddie Bracken

          Brenda Fricker

          Ally Sheedy

          Leigh Zimmerman

          Anna Slotky

          Hillary Wolf

          Clarke Devereux

          Gerry Bamman

          Fred Krause

          Monica Devereux

          Terrie Snell

          Clare Hoak

          Mike Maronna

          Jedidiah Cohen

          Rod Sell

          Cedric Young

          Eleanor Columbus

          Ralph Foody

          Mario Todisco

          Joe Liss

          Mark Morettini

          Senta Moses

          Fran McGee

          Venessia Valentino

          Jimmie Walker

          Ron Canada

          Karen Giordano

          Abdoulaye N'Gom

          Rip Taylor

          Donald Trump

          Diana Rein

          Maureen Elisabeth Shay

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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