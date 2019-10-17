Sac kavurma tarifi, nasıl yapılır?

Saç Kavurma özellikle Kurban Bayramında çok fazla yapılan ancak diğer zamanlarda da lezzeti yüzünden eksik edilmeyen bir yemek türüdür. Saç kavurma yapılışının da kolay olması sebebiyle et yemekleri arasında fazlasıyla tercih edilmektedir.

Saç kavurma tarifi malzemeleri:

½ kg kuzu eti

2 tane sivribiber

2tane domates

2 tane orta boy kuru soğan

1 bardak sıvı yağ (kuyruk yağı da konulabilir)

Karabiber

Tuz

Pul biber,

Kekik

Saç kavurma tarifi hazırlanması: