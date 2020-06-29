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Evde rutubet oluşumu nasıl engellenir?

Evde meydana gelen rutubet kokusu herkesin rahatsız olmasına sebep olur. Evde meydana gelen rutubet eşyaların çürümesini etkilediği gibi kokusu sebebi ile sağlığı da olumsuz yönde etkilemektedir. Rutubet duvarların renk değiştirmesine sebep olur. Evde rutubet oluşumu nasıl engellenir? Sorusunu yanıtlayacağız.

29.06.2020 - 12:17 | Güncelleme: ABONE OL
evde rutubet oluşumu nasıl engellenir

Rutubet nemlenme ile meydana gelir. Duvarın rengi değişmeye başlar ve daha sonra evin içerisinde koku meydana gelir. Bu oldukça rahatsız edici bir kokudur. Evde rutubeti engellemenin birçok yöntemi bulunur. Şimdi yazımızın devamında bu yöntemlerden bahsedeceğiz. O halde mutlaka yazımızın devamını okumanızı tavsiye ederiz.

Evde rutubet neden oluşur?

Evde rutubet neden oluşur konusu çok merak edilen bir konudur. Bu konudan bahsedelim ve sizlerin merakını giderelim. Genelde evde meydana gelen rutubetin oluşma sebebi bina yapılırken eksik yapılmasıdır. Yalıtımının düzgün yapılmadığından kaynaklanan sebepler ile oluşur. Ya da bir odada olan ısı diğer odalarda yok ise bu rutubete sebep olur. Bu genelde sobaları evlerde oluşan bir durumdur.

Evdeki rutubet nasıl anlaşılır?

Evde rutubet meydana geldiğinde bu hemen anlaşılmaktadır. İşte evdeki rutubet nasıl anlaşılır sorusunun cevabı aşağıdaki gibidir.

  • Duvarların soğuk olması
  • Duvarın renginin değişmesi
  • Duvarda küflenmeler oluşması
  • Pencerenin kenar kısmında renklerin değişimi
  • Evde değişik bir koku meydana gelir

Evde rutubet olmaması için yapılması gereken yöntemler

Evde rutubet meydana gelmesini istemiyorsanız bunun için yapılması gereken birkaç yöntem vardır. Şimdi bu yöntemlerden bahsedelim. İşte evde rutubet olmaması için yapılması gereken yöntemler aşağıdaki gibidir

  • Eşyalar asla duvara bitişik bir şekilde olmaması gerekir. Arada yarım metre mesafe bulunmalıdır
  • Binaya yalıtım yaptırın
  • Anti küf boyaları bulunmaktadır. Bu sorunlara çok iyi gelir. Evinizi boyayacağınız zaman bu tür boyalar ile evinizi boyayın
  • Ev sürekli havalandırılmalıdır
  • Evde çok fazla çiçek bulundurmamaya dikkat edin. Çiçekler evin nemlenmesini sağlar ve rutubete sebep olur
  • Evin içerisine ya da çamaşırlığa asla çamaşır sermeyin. Bu rutubete sebep olacaktır.

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