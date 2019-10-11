Evde peynir tarifi, nasıl yapılır?

Peynir kahvaltıların başköşesinde, olmazsa olmaz kalsiyum deposu bir gıdadır. Özellikle gelişme çağında olan çocukların tüketmesi zorunlu olan bir besindir. Evde de sağlıklı bir şekilde hem de kolay bir şekilde peynir yapılabilir. Verilen tarifi denemeniz önerilir.

Beyaz Peynir Tarifi Malzemeleri:

2 kilo süt

1 tane limon

Tuz

Evde Peynir Tarifi Hazırlanması: