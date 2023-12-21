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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sinop'ta evde doğum yapan S.A. isimli kadının bebeği ölü doğdu, hakimlikçe kadın cinayetten tutuklandı! - Güncel haberler

        Evde doğum yaptı! "Bebek ölü doğdu" dedi! Cinayetten tutuklandı!

        Sinop'un Erfelek ilçesinde, evde cansız bedeni bulunan bebeğinin ölü doğduğunu iddia eden S.A. isimli kadın, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 11:07 Güncelleme: 21.12.2023 - 11:12
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        Evde doğum yaptı! "Bebek ölü doğdu" dedi! Cinayetten tutuklandı!
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        Sinop'ta olay alınan bilgiye göre, Erfelek ilçesinde yaşandı. 6 yaşındaki çocuğuyla yaşayan 9 aylık hamile olan S.A. (36) evinde doğum yaptı.

        BEBEĞİNİN ÖLÜ DOĞDUĞUNU SÖYLEDİ

        AA'da yer alan habere göre bir gün sonra aile hekimine giderek evinde doğum yaptığını ve bebeğinin ölü doğduğunu bildiren S.A, doktorun haber vermesi üzerine polis ekiplerince gözaltına alındı.

        BEBEĞİN CESEDİ MUTFAKTA BULUNDU

        Ekiplerce S.A'nın evinde yapılan aramada, evin mutfak bölümünde bebeğin cesedine ulaşıldı.

        "KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

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        #Sinop
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