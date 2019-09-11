Evde yapılan işlere her gün yenileri ekleniyor. Paketleme, süsleme işlerinin yanında bir yenisi de davetiye katlama işidir. Biz buna davetiye paketleme işi de diyebiliriz. Evde ek iş imkanları arasında bulunan davetiye katlama işi ile evinizden kazanç sağlayabilirsiniz. Toplu basılan davetiyelerin katlanması, zarflara konulması işlemleri fabrikalarda bile insan eliyle yapılmaktadır. İşte bu nedenle birçok elemana ihtiyaç duyuluyor.

Evde davetiye katlama işi firmalar 2019yılında artık evde bu işi yapanlara güvenmeye başladılar. Evinden binlerce davetiyeyi günlük, haftalık ya da aylık olarak katlayabilen kişiler bulunuyor. Bu kişilere belirli sayıda davetiye ve zarf verilerek davetiyenin şekline göre katlama işi yapılıyor. Sonra da bu davetiyeler sipariş veren müşterilere ulaştırılıyor. Firmalar burada size işçi parası veriyorlar. Onlar işten tasarruf ederken sizler de ek gelir elde etmiş oluyorsunuz.

Davetiye katlama ve zarflama işini yaparken para kazanabilirsiniz. Kazanacağınız ücret davetiye sayısına göre belirlenmektedir. Her 1000 davetiye için 20 – 30 TL’lik bir ödeme yapılıyor. Yapılan ödemeler ile dilerseniz günlük olarak 3000 – 4000 davetiye de katlayabilirsiniz. Grup olarak katlama işini yapabilirsiniz. Aile ve arkadaşlar olarak birleşerek davetiye katlayabilirsiniz. Katlama işini yaptıktan sonra paranızı tek seferde firmadan alırsınız. Evde işveren firmalar içerisinde davetiye yaptıranları bulabilirsiniz.Günlük katlayabileceğiniz miktarı belirleyerek günlük 40 – 50 TL kazanç sağlayabilirsiniz.

Evde Davetiye Katlama İşi Nasıl Yapılıyor?

Davetiyeler şekillerine göre katlanabilmektedirler. Firmalar günlük olarak 4000- 5000 katlama yapacak elamanlar arıyorlar. Davetiye katlayarak günlük 100 TL ile ayda 2000 TL ile 3000 TL maaş ile çalışacak elaman arayan firmalar bulunuyor. Bunun için ofise gitmenize gerek yoktur. Evde davetiye katlama işi yaparak güzel paralar kazanabilirsiniz.

Düzenli olarak bu işi yaparak aylık gelir elde edebilirsiniz. Bu şekilde yapacağınız iş için hiçbir masrafınız olmayacaktır. Birkaç aylık süreç sonrasında 1 yıla kadar sözleşme yapan firmalar da bulunuyor. Böylece garantili olarak işiniz haline gelecek bu işte bayanlara evde ek iş imkanı vardır. Sadece bayanlar değil erkekler ve öğrenciler de bu işi rahatlıkla yapabilirler. Evde derslerinizi aksatmadan arta kalan zamanlarda 1000 – 2000 kadar davetiye katlayabilirsiniz. Davetiye katlama işinde;

Davetiyelerinizi günlük olarak alabilirsiniz.

Günlük olarak katladığınız davetiyeleri teslimat saatine yetiştirirsiniz.

Teslimatı yaptıktan sonra paranızı nakit olarak alabilirsiniz. Böylece kazanabilirsiniz.

Evde ek iş yapmak istediğinizde davetiye katlama işini yapabilirsiniz. Son derece kolay bir iş olarak yapabilirsiniz. Ayrıca zevkli bir iş olarak sıkılmadan yapabilirsiniz. Evde davetiye katlama işi veren yerler 2019yılında da eleman aramaya devam etmektedirler. Bu firmalar için ad ve soyadı bilginizi vererek başvurabilirsiniz. İletişim bilgilerinizden size ulaşarak ne kadar süre çalışmak istediğinizi ve ücreti konuşabilirsiniz. Bu sayede kolayca davetiye katlama işine başlarsınız.