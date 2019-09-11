Çağrı merkezleri günümüzde en çok talep edilen meslek gurubu oluyor. Bazı firmalar evde çağrı merkezi işi ile para kazanın şeklinde hizmet sunabiliyorlar. Bu şekilde kolaylıkla işler yapılabilmektedir. Dışarıdan zor gibi görünse de bilgi vermeyi sevenler için çağrı merkezi işi son derece eğlenceli ve kolay bir iştir.

Son yıllarda evde çağrı merkezi işi veren firmalar da çıkmaya başladılar. Bu şekilde eleman ihtiyacı da azaltılmaktadır. Çağrı merkezi işinde bir ürün ve ya hizmet için sorunlara yönelik çözüm üretilmekte ve yönlendirmeler yapılmaktadır. Burada dikkat etmeniz gereken, size verilen çağrı merkezi görevinde ürün ya da hizmeti iyi tanımaktır. Tıpkı ofiste gibi evinizden çağrı merkezi işini yapabilirsiniz.

Evde işveren firmalar çağrı merkezi işinde size bu iş için sabit bir numara vermektedirler. Verilen numara işe ait bir numara olacaktır. Çağrı merkezi işinde uymanız gereken bazı kurallar bulunuyor. Bu kurallar;

Günde ortalama 8 - 10 saat boyunca çalışmanız gerekiyor. Çalışma saatleri içerisinde telefon her çaldığında açmak zorundasınız.

Telefonu ilk açtığınızda günaydın, iyi günler, iyi akşamlar ve iyi geceler demeniz gerekiyor. Kapatırken de aynı şekilde kibar olmak zorundasınız.

Konuşurken kibar olmalı ve sorulan sorulara mantıklı cevaplar vermek zorundasınız.

Evde Çağrı Merkezi İşi Veren Firmalar

Evde çağrı merkezi işinden ne kadar para kazanabilirsiniz? Dediğinizde uygun bir fiyatın olduğunu söyleyebiliriz. Saat başına ücretlendirme yapılmaktadır. Yukarıda verilen kurallara uymadığınızda maaşınızdan kesinti yapılacaktır. Kişi başına ücretlendirme mümkünüdür. Görüşme yaptığınız kişi başına 3 - 5 TL gibi bir fiyatlandırma yapılıyor. Günde 10 kişiye ulaştığınızda günlük 30 - 50 TL aranda kazanabilirsiniz. Bu şekilde fiyatlandırmalar değişiklik oluyor. Haftanın belirli günleri çalışarak aylık 1000 TL den daha fazla kazanabilirsiniz.

Evde ek iş imkânları veren firmaları çağrı merkezi için size numara vermektedir. Bu şekilde işlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Sessiz bir ortamda konuşma yapmanız işin kalitesi için önemlidir. Eğer lazım ise bir bilgisayarınızın olması gerekiyor. Bu şekilde sanal çağrı merkezi hizmeti verebilirsiniz. Dilerseniz kendiniz de ofis kurarak müşteri bulabilirsiniz. Son yıllarda çağrı merkezi için eleman ihtiyacı oldukça artmıştır.

Çağrı merkezi elemanı işini evde ek iş olarak yapıyorsanız eğitim durumunuz önemlidir. Eğitim durumu ve diksiyonunuza göre firmalar size iş verecektir. Saygılı konuşmanız firmanın prestiji açısından önemlidir. Yapılan işlerde müşterilerden şikayet geldiğinde maaşınızdan kesinti olmaktadır.

Ek gelir sağlamak için yapacağınız çağrı merkezinde dilerseniz kendi ofisinizi kurup ilan verebilirsiniz. Çalışma planı ve fiyatlandırmanızı kendiniz belirleyerek kazanç planı oluşturabilirsiniz. Home ofis tarzında çalışarak aylık düzenli kazanç oluşturabilirsiniz. Ayrıca evde çağrı merkezi işi için elaman arayan firmalara kendiniz başvurarak işinizi yapabilirsiniz. İşveren firmalara eğitim durumunuz ve iletişim bilgilerinizi vererek başvuruda bulunabilirsiniz.