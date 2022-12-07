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Evde bakım parası yatan iller listesi: 7 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi e-devlet sorgulama ekranı

Evde bakım parası yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulanıyor. Engelli, hasta ve yaşlı kişilerin bakımını üstlenen vatandaşlara ödenen evde bakım parası yatırılma tarihi illere göre değişkenlik gösteriyor. İşte 7 Aralık 2022 evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet sorgulama sayfası...

Giriş: 07.12.2022 - 11:33 | Güncelleme: ABONE OL

  • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bakıma muhtaç vatandaşların bakımını üstlenen kişilere ödenen evde bakım maaşı yatan iller listesi gündemdeki yerini aldı. 7 Aralık Çarşamba evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulama ekranını sizler için haberimizde paylaştık. İşte 7 Aralık 2022 evde bakım parası yatan iller listesi ile ilgili detaylar...

  • EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım parası her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatmaktadır. Aralık ayına dair ödemeler başladığında haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.

  • 7 ARALIK 2022 EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    Evde bakım maaşı için yatan iller listesi henüz açıklanmamıştır. Açıklandığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

  • MESAJ (SMS) İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA 

    Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

  • E-DEVLET İLE EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet ekranı üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

    EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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