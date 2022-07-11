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Evde bakım maaşı yatan iller listesi: 2022 Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar oldu ve hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 11 Temmuz: Temmuz zammı ile evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Evde bakım maaşı, Temmuz zammının ardından gündeme geldi. Evde bakım maaşı evinde bakıma muhtaç olan, engelli ve yaşlı bireylere bakan kişilere her ayın 15'i itibariyle ödeniyor. Bakan yanık, evde bakım aylıklarının Kurban Bayramı nedeniyle erken ödeneceğinin sinyalini vermişti. İşte, 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

11.07.2022 - 09:17 | Güncelleme: ABONE OL

  • Evde bakım maaşı yatan iller listesi, Kurban Bayramı'nın gelişiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Asgari ücret, emekli ve memur maaşlarında değişiklik yapan Temmuz zammı ile birlikte evde bakım maaşları da gündeme geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hasta, yaşlı ve engelli bireylerin bakımını üstlenenlere her ay düzenli olarak verilen evde bakım aylıkları da Temmuz zammının ardından artış gösterdi. Hak sahipleri "2022 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde ödendi?" sorularına yanıt aradı. İşte, 11 Temmuz evde bakım maaşı yatan iller listesi...

  • EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

    Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşlarına yapılacak zam oranı, asgari ücret ara zammıyla birlikte netlik kazandı.

    Buna göre, Temmuz ayı itibarıyla evde bakım maaşı 2706 TL'den 3340 TL'ye  yükseldi.

  • 11 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

    Evde bakım maaşları Kurban Bayramı nedeniyle, 8 Temmuz Arefe günü itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı.

  • EVDE BAKIM MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım maaşları normalde her ayın 15'inde ve takip eden günlerinde yatıyor. Temmuz ayında ise maaşlar beklenenden erken yatmaya başladı.

    Bakan Yanık'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde, "Kurban Bayramı dolayısıyla sosyal yardım programları kapsamındaki yaşlı aylığı, engelli aylıkları, evde bakım yardımı ve SED ödemelerini bugün hesaplara yatırıyoruz. Hak sahiplerine toplamda 3 milyar 125 milyon TL ödeme yapacağız. Engelli, yaşlı ve çocukların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız."

  • 11 TEMMUZ EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

    1- Ordu

    2- Denizli

    3- Manisa

    4- Antalya

    5- Kocaeli

    6- Nigde

    7- İstanbul

    8- İzmir

    9- Kahramanmaraş

    10- Çanakkale

    11- Sakarya

    12- Adana

    13- Mersin

    14- Balıkesir

    15- Bursa

    16- Aksaray

    17- Ankara

    18- Afyonkarahisar

    19- Bolu

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