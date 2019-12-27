Evde bakım maaşı ödenmeye başladı mı? Sorusu evde bakım maaşı alan işçiler ve aileler tarafından soruluyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan evde bakım maaşı başvuruları nasıl yapılır? Peki, yapılan zam ile evde bakım maaşı ne kadar oldu? Maaş alanlar sorgulama işlemi nasıl yapılıyor? İşte, evde bakım maaşına dair detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA 2019

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile E Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

E-DEVLET ÜZERİNDEN EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYIN

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747’e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER 27 ARALIK

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 27 Aralık 2019 itibariyle 42 ilde evde bakım maaşları yatırıldı.

1- Aksaray 2 Osmaniye 3- Kırklareli 4- Tokat 5- Hatay 6- Samsun 7- Kırıkkale 8- Adıyaman 9- Afyonkarahisar 10- Antalya 11- Kırşehir 12- Şırnak 13- Muş 14- Bitlis 15- Bolu 16- Siirt 17- Karabük 18- Ordu 19- Bursa 20- Diyarbakır 21- İzmir 22- Balıkesir 23- Zonguldak 24- Sakarya 25- Konya 26- Denizli 27- Mersin 28- Ankara 29- İstanbul 30- Manisa 31- Bilecik 32- Şanlıurfa 33- Edirne 34- Tekirdağ 35- Aydın 36- Trabzon 37- Isparta 38- Adana 39- Düzce 40- Giresun 41- Kayseri 42- Çanakkale

İlerleyen günlerde bu sayının artması bekleniyor.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, evde bakım maaşı ocak-haziran döneminde bin 305 lira iken, temmuz ayından itibaren bin 383 liraya çıktı.

Bakıma muhtaç engellilerin özel bakım merkezlerinde bakımı için ödenen para tutarı da 2 bin 611 liradan 2 bin 767 liraya yükseldi.

Bakıma ihtiyacı olan engelli ile yaşlıların ailelerinden ayrılmaması ve vatandaşların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla verilen yardım kapsamında, Türkiye genelinde 2018'de 513 bin 276 vatandaşa 6 milyar 675 milyon lira kaynak aktarıldı.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa ‘İlçe Müdürlüklerine’ başvuru yapılıyor.