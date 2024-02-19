Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, zamlı evde bakım maaşlarının yatacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklama, "Evde bakım maaşı ne kadar oldu? 2024 evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak, şartları nelerdir?" Sorularını gündeme getirdi. Bilindiği gibi evde bakım maaşı ödemelerinin yatıp yatmadığı SMS veya e-Devlet üzerinden sorgulanabilmektedir. İşte evde bakım aylığı ödeme tarihleri...