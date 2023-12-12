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        Haberler Yaşam Evcil hayvanınız gerçekten televizyon izliyor olabilir mi?

        Evcil hayvanınız gerçekten televizyon izliyor olabilir mi?

        Evcil hayvanlarınız size bağlı canlılardır ve gün içerisinde yaptığınız davranışları taklit edebilirler. Örneğin, sizinle televizyon izlediklerini düşünebilirsiniz fakat gerçekten öyle mi? Dışarıdan öyle gözükse de cevap düşündüğünüzden farklı olabilir. İşte, evcil hayvanlarınızın gerçekten televizyonla ilgilenip ilgilenmediğine dair bazı detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2023 - 11:53 Güncelleme: 12.12.2023 - 11:53
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        • 1

          KÖPEKLER GERÇEKTEN TELEVİZYON İZLER Mİ?

          Köpeğinizin hayvanlara, hareket eden nesnelere ve ekranda görünen diğer görüntülere tepki verdiğini fark etmiş olabilirsiniz. Köpekler, dünyayı sarı ve mavinin tonlarında görür fakat yeşil ve kırmızı tonları seçemezler. Ayrıca, köpeklerin görüşü biraz bulanıktır.

          Köpekler ekranda olup bitenleri sizden farklı şekilde işler; insan beyni hareketi tespit etmek için saniyede 16 ile 20 kareye ihtiyaç duyarken köpeklerin bu süreci algılamak için 70 kareden daha fazlasına ihtiyaç duyduğu biliniyor.

          Köpekler gerçek hayatta da dikkatlerini çeken şeylere tepki verir, hatta köpeğin cinsine göre tepkileri de değişebilir. Örneğin, hareket eden nesnelere doğuştan ilgi duyan av köpekleri daha fazla odaklanabilir. Çoğunlukla kokuya güvenen cins köpekleri ise ekrana bakmaktan kısa sürede sıkılabilir.

        • 2

          KEDİLER TELEVİZYONDAN ETKİLENİR Mİ?

          Kediler doğal avcı hayvanlardır ve genellikle fare ile kuş görüntülerine tepki verirler. Bu sebeple kedinizi televizyon başında tek bırakmamalısınız, bu durum kedilerin avlanma içgüdülerinin devreye girebileceğini ve bir kuşu yakalamaya çalışırken televizyonu yere düşürebileceklerini gösteriyor.

        • 3

          PAPAĞANLAR EKRANDA NE GÖRÜYOR?

          Bir papağanın görüş açısı, sizinkinden farklıdır. Öncelikle gözleri öne doğru değil, kafalarının yanındadır. Kuşun daha geniş bir alanı görmesine ve kendisini düşmanlardan korumasına yardımcı olur. Ancak papağanlar daha geniş bir görüşe sahip olsalar da derinliği yeterince iyi algılayamazlar.

          Siz televizyon izlerken sabit bir görüntü görürsünüz fakat papağanlarda ekran sürekli olarak hızlı bir şekilde titrer. Ayrıca bu kuşlar, insan gözünün göremediği ultraviyole ışığı görebiliyor bu yüzden televizyon ilgi çekici geliyor olabilir.

          Kaynak: Bright Side

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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