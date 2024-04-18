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        Ev sahibini öldüren kiracıya ağırlaştırılmış müebbet

        Bursa'da ev sahibini öldüren kiracıya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sanık Aydın, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Bazı şeyler bazen irademizin dışına çıkabiliyor." savunmasını yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 16:19 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:19
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        Ev sahibini öldürmüştü: Cezası belli oldu
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        Bursa'da ev sahibini kahvehanede oturduğu sırada silahla vurarak öldüren sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

        Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 31 yaşındaki tutuklu sanık Metin Aydın ile taraf avukatları katıldı.

        Sanık Aydın, olaydan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Bazı şeyler bazen irademizin dışına çıkabiliyor." savunmasını yaptı.

        Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırdı.

        Aydın'a ayrıca "ruhsatsız silah taşımak" suçundan 2 yıl hapis ve 4 bin lira ceza veren heyet, yargılama sürecindeki davranışları nedeniyle cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

        NE OLMUŞTU?

        Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi Aydın Caddesi'nde 3 Ekim 2023'te Metin Aydın, ev sahibi Ümit Er'e (57), evinin bulunduğu sokaktaki kahvehanede oturduğu sırada tabancayla ateş etmişti.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Er, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yakalanan Aydın, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

        Aydın, ilk duruşmada Er'i, kiraya zam yapıp evden çıkarmak istediği için vurduğunu iddia etmişti. Maktulün eşi ve kızları ise meselenin zam ya da evden çıkarma ile ilgisinin bulunmadığını, sanığa herhangi bir baskı yapılmadığını öne sürmüştü.

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        #Bursa
        #Ev sahibi Kiracı kavgası
        #cinayet
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