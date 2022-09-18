Ev sahibi kabusları oldu!

DHA

Bahçelievler'de ev kirasına yüzde 50 zam yapmak isteyen ev sahibi Turan B., buna karşı çıkan kiracısı Remziye Altunbaş'ın iddiasına göre su ve elektrik sayaçlarını söktü sonra da Altunbaş ve kızını darbetti. Kelebek hastası oğlu Muhammet Altunbaş (16) ile yaşayan Remziye Altunbaş, oğlunu serin olması için terasa çıkardı. Geceyi terasta geçiren Muhammet'in yaralarına karıncalar doldu.

Anne Remziye Altunbaş, "Ev sahibi bana 'Sizi eve devletle koymadım ki devletle çıkarayım' dedi" şeklinde iddialarda bulundu. Bahçelievler'de kelebek hastası oğlu Muhammet Altunbaş ile birlikte yaşayan Remziye Altunbaş'ın ev sahibi Turan Bulut, kiraya zam yapmak istedi. Remziye Altunbaş, 2 bin 400 lira olan ev kirasının yüzde 25 zamla 3 bin lira olacağını söyleyerek kirayı bu şekilde yatırdı. İddiaya göre ev sahibi Turan B., bu miktarı beğenmedi ve kirayı 3 bin 700 lira olarak istedi. Remziye Altunbaş, bu talebe olumsuz yanıt verdi. Bunun üzerine Turan B., önce kapıya dayandı ardından da Altunbaş'ın elektrik ve su sayacını söktü.

ELEKTRİK SAYACININ YENİDEN TAKILDIĞINI GÖRÜNCE ANNE KIZA SALDIRDI Kelebek hastası oğlunu sürekli serin yerde tutması gereken anne Altunbaş, çareyi oğlu Muhammet'i gece terasa çıkararak orada uyutmakta buldu. Terasa minder serip oğluyla birlikte geceyi burada geçiren anne Altunbaş, Muhammet uyuyana kadar başında bekledi. Anne Altunbaş sabah uyandığında oğlunun yaralarına karınca dolduğunu gördü. Bunun üzerine elektrik ve su sayaçlarının yeniden takılması için müracaatta bulundu. Herhangi bir borcu bulunmadığı ve sayaçların sökülmesi yasal olmadığı için görevliler gün içinde yeniden sayaçları taktı. Ancak ev sahibi evin sayaçlarını kontrol ettiğinde durumu fark etti. Bunun üzerine tekrar sayaçları söken Turan B., elektrikleri kesilince sayaçlara bakmaya gelen Remziye Altunbaş ve kızına saldırdı. 2 kadını darbeden Turan B.'yi bina sakinleri uzaklaştırdı.

"SİZİ EVE DEVLETLE KOYMADIM Kİ DEVLETLE ÇIKARAYIM" Olayın ardından anne kız önce hastaneden darp raporu aldı, ardından da polise giderek şikayetçi oldu. Başından geçenleri anlatan Remziye Altunbaş, "Ev sahibim evin kirasına zam yaptı. Ben yüzde 25 zam yaptım. Onu kabul etmedi. Beni aradı. 'Siz beni dinlemiyorsunuz, kafanıza göre hareket ediyorsunuz. Zammı beğenmiyorsunuz' dedi. Ben de ona devletin yüzde 25 zam sınırı getirdiğini söyledim. Bana, 'Ben sizi devletle eve koymadım ki evden de sizi devletle çıkarayım.' Geçen gün dışarı çıktım. Oğlum beni aradı. Anne elektrik gitti, vantilatör çalışmıyor, ateşler içinde yanıyorum dedi. Baktım ev sahibim aramış. Dönüş yaptım. Bana 'Hiç boşuna kira yatırma, evden çıkacaksınız' dedi. Elektrik sayacını, su sayacını kesmiş. 24 saat hem susuz hem de elektriksiz kaldım. Oğlum elektriksiz nefes alamıyor. Çare olarak geceyi geçirmek için terasa çıkardım. Sularımızı dışarıdan almak zorunda kaldım. Geceyi orada geçirdik. Sabah uyandım karıncalar dolmuş yaralarına. Bize karışmasın, biz yüzde 25 zammımızı yapıyoruz" dedi.

"SABAH UYANDIĞIMDA KARINCALAR YARALARIMA DOLMUŞTU" Ev sıcak olduğu için geceyi terasta geçiren kelebek hastası Muhammet Altunbaş ise, "Gece benim için çok sıcak geçti. Akşam 8 gibi yukarı çıktık. Uzanmak istedim ama hava sıcaktı. Esmesini bekledim. Çok zor oldu. Karıncalar vardı, arı vardı. Sabah kalktım ki karıncalar yaralarıma dolmuş. Annem başımda bekledi ki uyuyayım. Yemeğimi bile zor yedim. Mum ışığında, telefon fenerinde yedim. Çok zor uyudum ama rahat uyuyamadım" ifadelerini kullandı.