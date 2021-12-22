Teknolojinin gelişmesi, sanayi sektörünün hızla büyümesiyle iyice baskın hale gelen tüketim çılgınlığını dizginlemek adına yapılacak şeylerin başında daha minimalist bir hayat tarzını benimsemek ve ev ekonomisi yönetmeyi bilmektir. Farkında olmadan yaptığımız pek çok şey bizi daha fazla tüketmeye yönlendiriyor olabilir. İşte ev ekonomisi hakkında bilinmesi gerekenler

EV EKONOMİSİ NASIL YAPILIR?

1) Gelir gider dağılımını bilin.

2) Gelirden daha fazla harcama yapmaktan kaçının.

3) Alışveriş yaparken "Buna gerçekten ihtiyacım var mı?" sorusunu sorun.

4) Alışverişleriniz için listeler oluşturun.

5) İhtiyacınızdan fazlasına sahip olduğunuz gıdayı ya da eşyayı dönüştürmeyi öğrenin.

6) Bir şey bozulduğunda önce yenisini satın almayı değil tamir etmeyi deneyin.