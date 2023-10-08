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        Haberler Spor Basketbol EuroCup Eurolegue'de İsrail takımlarının maçları ertelendi - Basketbol Haberleri

        Eurolegue'de İsrail takımlarının maçları ertelendi

        Euroleague yönetimi, Euroleague'deki Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv ve Eurocup'taki Hapoel Tel Aviv - BC Wolves Vilnius maçlarının ertelendiğini açıkladı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.10.2023 - 16:47 Güncelleme: 08.10.2023 - 16:47
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        İsrail takımlarının maçları ertelendi
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        Hamas ile İsrail arasında devam eden çatışmalar ve kriz durumu, spor müsabakalarını da etkiledi. Euroleague yönetimi, bu hafta İsrail takımlarının oynanacağı karşılaşmaların ertelendiğini duyurdu.

        Euroleague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 12 Ekim'de İtalya'da oynanması planlanan Olimpia Milano - Maccabi Tel Aviv karşılaşmasıyla, Eurocup’ta 11 Ekim günü İsrail’de oynanması planlanan Hapoel Tel Aviv - BC Wolves Vilnius mücadelesinin ertelendiği ifade edildi.

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