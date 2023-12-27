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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Euroleague'de Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek - Basketbol Haberleri

        Euroleague'de Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek

        Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:50
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        Anadolu Efes'in konuğu Fenerbahçe
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        THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Anadolu Efes, yarın saat 20:30'da evinde Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak. Müsabaka Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus'tan canlı yayımlanacak.

        Çıktığı 16 maçta 7 galibiyet ve 9 yenilgi yaşayan Anadolu Efes, son 3 maçından mağlubiyetle ayrıldı.

        Maccabi Tel Aviv ve Bayern Münih'e deplasmanda, Baskonia'ya da evinde yenilen lacivert-beyazlı takım 13. sırada bulunuyor.

        Dimitris Itoudis'le yolları ayırıp Sarunas Jasikevicius'la anlaşan Fenerbahçe Beko, yeni başantrenörüyle çıkışa geçti. 16 maçta 9 galibiyeti bulunan sarı-lacivertli takım, 7 karşılaşmadan da yenilgiyle ayrıldı.

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        Livanyalı çalıştırıcının gelmesinin ardından THY Avrupa Ligi'nde AS Monaco ve Zalgiris Kaunas'ı sahasında, Alba Berlin'i de deplasmanda yenen Fenerbahçe Beko, aldığı galibiyetlerle 7. sıraya yükseldi.

        İki ekibin 11 Aralık'ta Sinan Erdem'de karşılaştığı lig mücadelesini Anadolu Efes 81-80'lik sonuçla galip tamamladı.

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