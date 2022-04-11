Döviz kurları yeni haftaya sakin başladı. Euro kuru 11 Nisan Pazartesi günü itibarıyla güne %0,02 artış ile başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu merak ediliyor. İşte, 11 Nisan Pazartesi günü itibarıyla güncel euro kuru...

ANLIK VE CANLI EURO KURU (11 NİSAN)

11 Nisan saat 10.00 itibarıyla 1 euro 16,05 liradan işlem görüyor.

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