Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayı faiz kararı sonucunda faiz oranı yüzde 14 düzeyinde sabit tutuldu. Salı günü açıklanan ABD enflasyon verileri sonrasında döviz kurları merak ediliyor. Euro kuru 15 Nisan Cuma günü itibarıyla güne %-0,11 düşüş ile başladı. "Euro kuru bugün ne kadar, kaç TL?" sorusu araştırılıyor. İşte, 15 Nisan Cuma günü itibarıyla anlık verilerle euro kuru...

15 NİSAN ANLIK VE CANLI EURO KURU

15 Nisan saat 14.00 itibarıyla 1 euro 15,83 liradan işlem görüyor.

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