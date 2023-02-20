Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi düştü

AA

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin Aralık 2022 dönemine ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi, aralıkta kasım ayına kıyasla yüzde 2,5 düştü. İnşaat üretimi, 2021'in aralık ayına göre de yüzde 1,3 geriledi.

AB'de de inşaat üretimi aralıkta önceki aya kıyasla yüzde 2, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Öte yandan, inşaat üretiminin 2022 yılı ortalaması önceki yıla kıyasla Euro Bölgesi’nde yüzde 2,3, AB’de de yüzde 2,6 arttı.

AB ülkeleri arasında aralıkta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 10,6 ile Slovenya'da, yüzde 9,5 ile Slovakya'da ve yüzde 4,3 ile İsveç'te ölçüldü. En fazla düşüş ise yüzde 8 ile Almanya'da, yüzde 7,6 ile Avusturya’da ve yüzde 3,8 ile Polonya'da belirlendi.

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