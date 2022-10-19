Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre 27 ülkeli bölgede yıllık enflasyon eylülde yüzde 9.9 ile rekor seviyeye çıktı. Aylık enflasyon ise yüzde 1.2 oldu.

Ağustosta enflasyon yüzde 9.1 olarak açıklanmıştı.

Eylül ayında bölgede en düşük yıllık enflasyon yüzde 6.2 ile Fransa'da ölçüldü. Fransa'yı yüzde 7.4 ile Malta ve yüzde 8.4 ile Finlandiya takip etti. En yüksek oranlar ise sırasıyla yüzde 24.1 ile Estonya, yüzde 22.5 ile Litvanya'da ölçüldü.

Enflasyona en büyük katkı enerji fiyatlarındaki artıştan geldi. Enerji fiyatları bölge genelinde eylülde yıllık yüzde 40.7 yükseldi. Enerjideki aylık yükseliş yüzde 4.19'u buldu.