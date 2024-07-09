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        Haberler Bilgi Spor EURO 2024 yarı finali İspanya- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        EURO 2024 yarı finali İspanya- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        EURO 2024 yarı final maçında İspanya- Fransa ile kozlarını paylaşacak. İspanya Almanya ile normal süresi 1-1 biten maçta uzatmalarda bulduğu golle 2-1 kazanarak yarı final biletini aldı. Öte yandan Fransa 0-0 sonuçlanan müsabakada Portekiz'i penaltılarla geçerek yarı finale ulaştı. Peki İspanya- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 10:30 Güncelleme: 09.07.2024 - 10:30
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        • 1

          EURO 2024 yarı final maçı kapsamında İspanya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favorisi olarak görülen Almanya'yı saf dışı bırakan İspanya, Fransa'yı da eleyerek finale ulaşmayı hedefliyor. Bununla birlikte sporseverler karşılaşmaya dair detayları araştırmaya başladı. Peki, İspanya- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, merak edilen detaylar...

        • 2

          İSPANYA- FRANSA MAÇI NE ZAMAN?

          EURO 2024 İspanya- Fransa maçı 9 Temmuz Salı (bugün) 22.00'de başlayacak.

        • 3

          İSPANYA- FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

          İspanya- Fransa maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          İSPANYA'NIN 2 ŞAMPİYONLUĞU VAR

          İspanyollar 2008 yılında Almanya'yı Fernando Torres'in golüyle 1-0 yendi ve kupayı müzesine götürdü.

          2010 yılında Hollanda'yı finalde Andres İniesta'nın uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yendi ve Dünya Kupası'nı kazandı.

          2012 yılında başarılarına bir yenisini daha ekleyen İspanyollar, finalde İtalya'yı 4-0'lık ezici bi skorla mağlup etti ve 2. kez Avrupa kupasını elde etti.

        • 5

          FRANSA'NIN AVRUPA KARNESİ


          Teknik direktörlüğünü Didier Deschamps'ın yaptığı Fransa, turnuva tarihinde 6. kez yarı final aşamasına yükseldi.


          EURO 1984 ve 2000'de şampiyon olan Fransa, 2016'da final oynadı.


          Fransızlar, 1992 ve 2008'de grup aşamasında elendi, 2020'de son 16 turu, 2004 ve 2012'de çeyrek final, 1960 ve 1996'da ise yarı final gördü.

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