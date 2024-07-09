EURO 2024 yarı finali İspanya- Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EURO 2024 yarı final maçı kapsamında İspanya ile Fransa karşı karşıya geliyor. Turnuvanın favorisi olarak görülen Almanya'yı saf dışı bırakan İspanya, Fransa'yı da eleyerek finale ulaşmayı hedefliyor. Bununla birlikte sporseverler karşılaşmaya dair detayları araştırmaya başladı. Peki, İspanya- Fransa maçı ne zaman ve hangi kanalda? İşte, merak edilen detaylar...