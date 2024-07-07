A Milli Futbol Takımımız'ın EURO 2024 macerası çeyrek finalde sona erdi. Türkiye Hollanda'ya 2-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın sonuçlanmasıyla Hollanda, yarı finalde İngiltere ile eşleşti. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman ve nerede olacak? İşte EURO 2024 yarı final ve final maç tarihleri...