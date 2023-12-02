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        Haberler Spor Futbol EURO 2024 KURA ÇEKİMİ TARİHİ | EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ve Türkiye kaçıncı torbada? - Futbol Haberleri

        EURO 2024 kura çekimi heyecanı: Milli Takım'ın rakipleri belli oluyor!

        Avrupa futbolunda heyecanla beklenen EURO 2024'te gruplar bugün belli oluyor. A Milli Takımın rakipleri kura çekiminin ardından netleşecek. Gözler Almanya'da gerçekleştirilecek olan kura çekimi tarihi ve saatine çevrildi. İşte Euro 2024 kura çekimi günü ve saatine ilişkin merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 09:47 Güncelleme: 02.12.2023 - 09:47
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        • 1

          2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) kura çekimi tarihi geldi çattı. Grup aşamasını tarihte ilk kez birinci sırada tamamlayan A Milli Takım'ın kura çekiminde yer alacağı torba belli oldu. Futbol severlerin gözü "EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda ve Türkiye kaçıncı torbada?" sorularına çevrildi. Euro 2024 kura çekimi TRT Spor ekranlarından naklen ve şifresiz olarak ekrana gelecek. İşte EURO 2024 kura çekimi günü ve saatine ilişkin merak edilenler...

        • 2

          EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

          A Milli Futbol Takımımız'ın da yer alacağı Euro 2024 kura çekimi Almanya'nın Hamburg kentinde 2 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek.

        • 3

          TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA YER ALACAK?

          2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde dün oynanan maçlarla birlikte A Milli Takımımızın 2. torbada yer alması kesinleşti.

          İşte, resmi torbalar ve millilerimizin muhtemle rakipleri...

        • 4

          EURO 2024 GRUP KURA ÇEKİMİ TORBALARI

          1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

          2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya 6

        • 5

          3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya

          4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, play-off'tan gelecek 3 takım 8

        • 6
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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