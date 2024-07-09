EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?
Avrupa futbolunun ülke düzeyinde en önemli organizasyonunda final için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bilindiği gibi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz tarihleri itibarıyla tamamlandı. Taraftarlar için EURO 2024 final programını haberimizde derledik. Peki, EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı? İşte güncel program...
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Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final tamamlanırken yarı final ve final mücadelesi ile "EURO 2024 ne zaman bitiyor, kaç gün kaldı?" sorusu gündemdeki yerini aldı. Avrupa Şampiyonası’nın favorileri arasında gösterilen İspanya ilk yarı finale kalan takım olurken ikinci yarı finalist ise Fransa olmuştu. Peki, EURO 2024 ilk finalist kim oldu? Avrupa Şampiyonası final tarihi ne? İşte ayrıntılar...
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İSPANYA - FRANSA KARŞI KARŞIYA
EURO 2024 yarı final maçında İspanya ile Fransa karşı karşıya geldi. Adını finale yazdıracak takım belli oldu.
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İLK FİNALİST İSPANYA
EURO 2024 yarı final mücadelesinde İspanya, Fransa'yı 2-1 mağlup etti ve adını finale yazdırdı.
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EURO 2024 NE ZAMAN BİTİYOR?
Avrupa Futbol Şampiyonası’nda çeyrek final karşılaşmaları 5-6 Temmuz tarihinde tamamlandı. Yarı finalistlerin belli olmasının ardından 9-10 Temmuz’da maçlar tamamlanacak.
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FİNAL TARİHİ AÇIKLANDI
EURO 2024'ün finali ise Berlin'de bulunan Olimpiyat Stadı’nda 14 Temmuz'da oynanacak.