Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek turnuvaya katılacak takımların belirleneceği eleme gruplarının 4. haftasında 23 karşılaşma oynanacak.
D Grubu'nda yer alan Türkiye, 19 Haziran Pazartesi günü saat 21.45'te Galler'i konuk edecek.
Elemelerde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şöyle:
19 Haziran Pazartesi:
B Grubu:
21.45 İrlanda Cumhuriyet-Cebelitarık
21.45 Fransa-Yunanistan
C Grubu:
19.00 Ukrayna-Malta
21.45 İngiltere-Kuzey Makedonya
D Grubu:
19.00 Ermenistan-Letonya
21.45 Türkiye-Galler
H Grubu:
19.00 Finlandiya-San Marino
21.45 Kuzey İrlanda-Kazakistan
21.45 Slovenya-Danimarka
I Grubu:
21.45 İsviçre-Romanya
21.45 İsrail-Andorra
21.45 Belarus-Kosova
20 Haziran Salı:
A Grubu:
21.45 Norveç-Kıbrıs Rum Kesimi
21.45 İskoçya-Gürcistan
E Grubu:
21.45 Moldova-Polonya
21.45 Faroe Adaları-Arnavutluk
F Grubu:
21.45 Avusturya-İsveç
21.45 Estonya-Belçika
G Grubu:
21.45 Bulgaristan-Sırbistan
21.45 Macaristan-Litvanya
J Grubu:
21.45 İzlanda-Portekiz
21.45 Bosna Hersek-Lüksemburg
21.45 Lihtenştayn-Slovakya