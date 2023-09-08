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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Milli Takım Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve grupta kaç puanı var? Milli Takım puan durumu ve fikstürü güncel - Futbol Haberleri

        Euro 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu! Türkiye kaçıncı sırada ve kaç puanı var?

        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, bu akşam grubundaki 5. maçında Ermenistan ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Gruptaki ilk maçında deplasmanda karşılaştığı rakibini 2-1 mağlup eden millilerimiz, bu akşam da galibiyetten başka bir seçeneği düşünmüyor. İşte, zorlu mücadele öncesi Euro 2024 Elemeleri D Grubu'ndaki puan durumu ve milli takımımızın fikstürü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.09.2023 - 17:41 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:41
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        • 1

          Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Euro 2024'e katılma mücadelesi veren A Milli Futbol Takımımız, grubundaki 5. maçında Eskişehir'de Ermenistan'ı ağırlayacak. Mutlak 3 puan hedefiyle sahaya çıkacak olan millilerimizin grubundaki son görünümü, şimdiye kadar aldığı sonuçları ve fikstürünü derledik!

        • 2

          TÜRKİYE ERMENİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

          Euro 2024 D Grubu 5. hafta karşılaşmasına sahne olacak Türkiye Ermenistan karşılaşması 8 Eylül Cuma günü (yarın) saat 21:45'de oynanacak.

          Zorlu mücadelenin TRT 1'den canlı yayınlanması bekleniyor.

        • 3

          EURO 2024 ELEMELERİ D GRUBU PUAN DURUMU

          1.TÜRKİYE - 9 Puan (4 maç)

          2.ERMENİSTAN - 6 Puan (3 maç)

          3.HIRVATİSTAN - 4 Puan (2 maç)

          4.GALLER - 4 Puan (4 maç)

          5.LETONYA - 0 Puan (3 maç)

        • 4

          MİLLİ TAKIMIMIZIN ŞİMDİYE DEK ALDIĞI SONUÇLAR

          25 Mart: Ermenistan 1-2 Türkiye

          28 Mart: Türkiye 0-2 Hırvatistan

          16 Haziran: Letonya 2-3 Türkiye

          19 Haziran: Türkiye 2-0 Galler

        • 5

          MİLLİ TAKIMIMIZIN KALAN MAÇLARI

          8 Eylül: Türkiye - Ermenistan

          12 Ekim: Hırvatistan - Türkiye

          15 Ekim: Türkiye - Letonya

          21 Kasım: Galler - Türkiye

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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