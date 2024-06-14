Dört yılda bir düzenlenen Avrupa'nın uluslararası en üst düzey futbol turnuvasında heyecan bugün başlıyor! 31 gün sürecek futbol şöleninde ilk düdük Almanya - İskoçya maçında çalıyor. Toplamda 51 müsabakayla futbola doyacağımız turnavayla ilgili konular futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Almanya- İskoçya maçı ne zaman ve hangi kanalda?