'Euphoria'nın yıldızı Angus Cloud evinde ölü bulundu
'Euphoria' dizisinde canlandırdığı 'Fezco' rolüyle tanınan 25 yaşındaki oyuncu Angus Cloud, evinde ölü bulundu. Ailesi, Angus Cloud'un kesin ölüm nedeni konusunda henüz bir açıklama yapmadı
- 1
'Euphoria' dizisinin genç yıldızı Angus Cloud, hayatını kaybetti. Geçtiğimiz hafta babasının ölümüyle sarsılan 25 yaşındaki oyuncunun ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki evinde ölü bulunduğu belirtildi.
- 2
Genç yıldızın ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Bugün inanılmaz bir insana veda etmenin derin bir üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sanatçı, bir arkadaş, bir kardeş ve bir oğul olarak Angus, pek çok açıdan hepimiz için özeldi. Geçen hafta babasını defnetti ve bu kayıpla yoğun bir şekilde mücadele etti. Elimizdeki tek teselli, Angus'un artık en iyi arkadaşı olan babasıyla yeniden bir araya geldiğini bilmek" denildi.
- 3
Ailesi, Angus Cloud'un kesin ölüm nedeni konusunda henüz bir açıklama yapmadı. Genç yıldının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
-
- 4
HBO'dan yapılan açıklamada "Angus Cloud'un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. O çok yetenekli bir aktördü ve hem HBO hem de Euphoria ailesinin sevilen bir üyesiydi" ifadelerine yer verildi.
- 5
Cloud daha önce, 'North Hollywood' ve 'The Line' gibi filmlerde ufak roller almış; Becky G, Karol G ve Juice WRLD gibi şarkıcıların video kliplerinde oynamıştı.