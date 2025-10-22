ETi, Türkiye’de sağlıklı ve hareketli bir yaşam için gündelik hayatta bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını desteklemek amacıyla Aktif Yaşam Derneği iş birliğiyle 11 yıldır sürdürdüğü ETi Sarı Bisiklet projesini yeni bir misyonla ileri taşıyor.

Türkiye'de sıkça meydana gelen deprem, sel ve orman yangını gibi afetlerin ardından yaşanan sorunların çözümüne katkı sağlamak amacıyla yola çıkan ETi, Sarı Bisiklet projesi kapsamında yeni bir açılımı hayata geçirerek “Afet Bisikleti” projesini başlatıyor. Proje Ahbap Derneği iş birliği ile gerçekleştiriliyor.

“ETİ SARI BİSİKLET PROJEMİZE 11 YILDA 7 MİLYON DOLAR KAYNAK AKTARDIK”

Projenin amacı afet sonrasında motorlu araçların gitmekte zorlandığı alanlarda temel ihtiyaçların ulaştırılmasına destek olmak ve gönüllülerin hareket kabiliyetini artırmak. Afet Bisikleti projesinin tanıtımı için düzenlenen basın toplantısında ETi Türkiye CEO’su Ercan Öz, "Türk gıda sektörünün lider markalarından biri olarak her zaman toplumsal sorumluluklarımızın bilincindeyiz. 60 yılı aşkın süredir insanların mutluluğu için çalışıyoruz. Sadece ürettiğimiz ürünlerle değil, toplumsal ve çevresel sorunların çözümüne katkı sağlayarak bu misyonumuzu yerine getirmeye çalışıyoruz. Ülkemizde sağlıklı ve hareketli yaşama öncülük etmek amacıyla ETi Sarı Bisiklet’e 11 yılda 7 milyon dolar kaynak aktardık. Ancak bizim için rakamlardan çok daha değerli olan, bu yolda güçlü bir dönüşümü hayata geçirebilmek ” dedi.

2023 yılında afet bisküvisi geliştirdiklerini anımsatan Öz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bildiğiniz üzere, ETi olarak 2023 yılında bir afet bisküvisi geliştirdik. Vitamin ve mineraller açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan bu bisküvi, afetzede insanlarımızın günlük beslenme ihtiyacını karşılamasına önemli bir katkı sunuyor. Maalesef biz bu bisküvinin lansmanını yaptıktan 1 ay kadar sonra ülkemiz tarihindeki en büyük deprem felaketiyle sarsıldık. Maraş, Hatay ve Adıyaman başta olmak üzere depremden etkilenen tüm şehirlerimize afet bisküvisi göndererek bölgede en hızlı aksiyon alan şirketlerden biri olduk. ETi olarak, insanların mutluluğu için çalışmayı kurumsal gayemiz haline getirmiş bir şirketiz. Mutluluk anlarında olduğu kadar, zor zamanlarında da insanlarımızın yanlarında olmak, misyonumuzun önemli bir parçası. İşte tıpkı afet bisküvisi gibi, Afet Bisikleti projesi de bu sorumluluk bilincimizden doğdu. Bu sene, afetlerden maddi ve manevi olarak büyük zarar gören ülkemizde afet sonrası yardım çalışmalarına destek vermeyi amaçlayan "Afet Bisikleti" açılımımızla karşınızdayız. Bu alanda en efektif projeyi ortaya çıkarmak için farklı disiplinlerden uzmanlar ile çalıştık ve farklı arazi koşullarında hareket yeteneği çok güçlü olan bir bisiklet tasarladık. Bu bisikletler afetin ilk 12 saatinde Ahbap Derneği'nin gönüllü ekiplerine keşif ve gözlem yapmak için hız kazandıracak. İlk 72 saatte sahadaki ekiplere destek, sonraki evrede ise afetten etkilenenlere yardım ulaştırma görevlerinde kullanılacak."

“ARTIK KISA MESAFELERDE ARAÇLARA İHTİYAÇ DUYMADAN SAHAYA ULAŞABİLECEĞİZ” Ahbap Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Levent ise şöyle konuştu: “Ahbap olarak afet anlarında en güçlü kasımız; hızlı hareket edebilmemiz, koordinasyonu en iyi şekilde sağlayabilmemiz ve Türkiye’nin dört bir yanına yayılmış güçlü gönüllü ağımızdır. Elazığ depreminden bu yana ülkemizin yaşadığı her afette gönüllülerimizle birlikte en kısa sürede sahaya ulaştık; hem ihtiyaçları tespit edip çözüm üretmeye çalıştık hem de bölge halkının yanında, onlara ‘Ahbaplık’ yaparak moral olduk. ETi Sarı Bisiklet ile hayata geçirdiğimiz Afet Bisikleti Projesi, bu gücümüzü bir adım öteye taşıyor. Artık kısa mesafelerde araçlara ihtiyaç duymadan, çevreci, düşük maliyetli ve yenilikçi bir çözümle sahaya ulaşabileceğiz. Bu proje sayesinde gönüllülerimiz afet durumlarında daha etkin görev alacak, temel ihtiyaçların ulaştırılmasından saha gözlemlerine kadar pek çok süreci kolaylaştıracak. Aynı zamanda afet gönüllülüğünü daha erişilebilir ve sürdürülebilir bir deneyime dönüştürerek toplumda afet bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağlayacak.

Bu bisikletler yalnızca afet anlarında değil, yıl boyunca yürüttüğümüz çeşitli projelerde de aktif olarak kullanılacak. Gönüllülerimizin sahadaki varlığını ve etkisini artırarak, dayanışmayı hep birlikte büyütmeye devam edeceğiz." "AFET KOŞULLARI İÇİN ÖZEL OLARAK TASARLANDI" Aktif Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Şule Serter de basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Aktif Yaşam Derneği olarak 11 yıldır ETi ile birlikte yürüttüğümüz ETi Sarı Bisiklet projesiyle, bisikleti yalnızca bir ulaşım aracı değil, sağlıklı, aktif ve sürdürülebilir bir yaşamın simgesi olarak topluma kazandırmayı hedefliyoruz. Afet Bisikleti projesi ise bu vizyonu bir adım ileri taşıyarak, afet koşullarında gönüllülerin yakıt gerektirmeyen, erişilebilir ve çevre dostu bir araçla daha hızlı ve etkin hareket etmesine imkan tanıyor. Afet koşulları için özel olarak tasarlanan bu bisikletler, zorlu arazilerde güvenli ve dayanıklı bir sürüş deneyimi sunacak. Zırhlı ve delinmeye karşı dirençli lastikler, hibrit destekli üç sürüş modu, uzun menzil kapasitesi ve modüler taşıma üniteleriyle gönüllülerin sahada daha etkin hareket etmesini sağlayacak. Hafif alüminyum kadro, güçlü aydınlatma sistemi ve isteğe göre modüler olarak eklenebilen römork seçeneğiyle Afet Bisikleti, pratik olduğu kadar güvenli bir çözüm sunuyor" dedi.

ÖZEL BİSİKLETLER ÜRETİLECEK Afet Bisikleti projesi kapsamında özel donanımlara sahip bisikletler üretilecek. Bisikletlerin üretimi geçtiğimiz sene ETi Sarı Bisiklet öncülüğünde Bisiklet Montajı ve Mekanikerliği dersinin başladığı Üsküdar Haydarpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilecek. Afet bisikleti, enkaz, toprak ve asfalt gibi farklı yüzeylerde kullanım için geniş ve dişli tekerleklere sahip olacak. Patlamaya dayanıklı, zırhlı ve dişli lastikler zorlu arazi koşullarında bisikletin performansını artıracak. Modüler yapıda olması planlanan bisiklette ön, arka, sele altı gibi farklı noktalara takılıp çıkarılabilen taşıma çözümleri tasarlanacak. Ön ve arka taşıma ünitelerine bölünmüş olarak azami 15kg yük taşıması öngörülen bisikletin gövdesinde alüminyum kullanılacak. Pedala destek olan hibrit bir sistemle elektrikli destek sağlanacak. Afet bisikleti ön amortisörlü ve 8 vitesli arka aktarıcı sistemiyle tasarlanacak. ACİL LOJİSTİK DESTEK SAĞLAYACAK Afet bisikletlerinden deprem ve sel gibi afet durumlarında bölgeye su, atıştırmalıklar, konserve gıdalar, vitaminler, reçetesiz ilaçlar, bebek maması ve hijyenik ped gibi temel ihtiyaç malzemelerinin taşınmasında yararlanılacak. Yangınlarda ise, soğuk su, ayran, göz damlası, maske ve atıştırmalıklar yangın söndürme ekiplerine ulaştırılacak.

AFET DURUMUNDA EN YAKIN İLLERDE BULUNAN BİSİKLETLER YARDIM TIRLARIYLA BÖLGEYE GÖNDERİLECEK Afet bisikletlerinin kullanımı için her bölgede yetkin bisikletçiler Aktif Yaşam Derneği tarafından eğitilecek. Ahbap Derneği içerisinde bisiklet destek gönüllüsü rolü oluşturulacak ve bisikletlerin sahada en etkili kullanımını hedefleyen bir görev dağılımı gerçekleştirilecek. Bisikletin kullanımı, bakımı ve afet bölgesi kuralları ile ilgili eğitimler, üretici ve uzman paydaşların desteğiyle hazırlanarak Ahbap Akademi'de yayımlanacak. Bisikletin kullanım riskleri ve afet bölgelerindeki genel işleyişle ilgili bir kılavuz hazırlanacak. Bisikletler Ahbap ana depolarında ve 7 bölgenin stratejik illerinde valiliklerin afet depolarında saklanacak. Afet durumunda en yakın illerde bulunan bisikletler yardım tırlarıyla bölgeye gönderilecek. Afet dışı dönemlerde ise bisikletler, ETi'nin desteğiyle Ahbap Derneği'nin yıl boyunca sürdürdüğü sosyal fayda odaklı çalışmalarda aktif olarak kullanılacak. Böylece proje, yalnızca afet dönemlerinde değil, gönüllülük çalışmalarının günlük yaşamında da aktif bir rol üstlenecek; çevreye duyarlı, hareketi teşvik eden ve dayanışmayı görünür kılan güçlü bir sembol haline gelecek.