Kripto paralar açısından son derece fırtınalı bir hafta geride kalıyor.
Çin'in en büyük 2. gayrimenkul geliştiricisi Evergrande'ın borçlarının temerrüde düşmesi ihtimaliyle küresel ölçekte bir varlık satışı gerçekleşti.
Bitcoin de bu satışlardan payını aldı ve çarşamba günü kısa bir süreliğine de olsa 40.000 doların altını gördü. Ancak bu seviyeden başlayan tepki alımlarıyla yönünü yukarı çevirdi. Cuma günü Bitcoin 45.000 dolarlık kritik seviyeyi zorlarken Çin'in kripto para işlemlerine ve varlıklarına yönelik yasaklar getirdiği açıklandı.
Bu haberin etkisiyle Bitcoin 41.000 doların altına geriledi. Ancak bugün itibarıyla yeniden 42.800 doları aştı. Bu zorlu haftada Bitcoin dolar bazında yatırımcısına yüzde 12 kaybettirdi. Ethereum'daki düşüş ise yüzde 17'yi buldu. Cardano'daki kayıp yüzde 2 ile sınırlı kaldı.
10 TANESİ KAZANDIRDI
Kripto paraların toplam piyasa değeri son 1 haftada 276 milyar dolar gerileyerek 1.9 trilyon dolara düştü. Ancak bu olumsuz haftada bile piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan 10 kripto para yatırımcısına para kazandırmayı başardı.
Bunların başında son 1 haftada yüzde 43 değerlenen Celer Network geldi. Bu kripto parayı yüzde 34.8 ile Celo ve yüzde 17.5 ile Tezos takip etti.
Haftanın en çok yükselen kripto paraları:
Bu hafta 79 doları aşarak yeni tarihi zirvesini gören Avalanche (AVAX) bugün öğlen itibarıyla son 1 haftada yüzde 0.9 düşüşle 71 dolardan işlem görüyor.
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