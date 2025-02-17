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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda ETBİR: Ramazan ayında kırmızı et fiyatlarında artış beklenmiyor - Alışveriş Haberleri

        ETBİR: Ramazan ayında kırmızı et fiyatlarında artış beklenmiyor

        ETBİR'den yapılan açıklamada, "Kamuoyunun sağlıklı bilgilere ulaşmasını önemsiyor ve kırmızı et fiyatlarında Ramazan ayı süresince herhangi bir artış beklentisi olmadığını bir kez daha vurguluyoruz" denildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 07:26 Güncelleme: 17.02.2025 - 07:27
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        "Ramazan ayında kırmızı et fiyatlarında artış beklenmiyor"
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        Son günlerde kamuoyunda kırmızı et fiyatlarında artış olacağına dair söylentiler üzerine, Et Üreticileri Birliği (ETBİR), kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla açıklama yaptı.

        Yapılan açıklamada, "Ramazan ayı öncesinde et piyasasına yönelik gerçekleştirilen değerlendirmeler, Tarım ve Orman Bakanlığımızın almış olduğu önlemler ile mevcut talebin dengeli bir şekilde karşılanacağı düşüncesindeyiz.

        Ramazan aylarında et tüketiminde artış yaşandığı bilinse de sektörümüz bu sürece hazırlıklı olup, piyasalarda fiyat dalgalanması yaşanmaması adına gerekli tedbirleri almıştır. Üreticiler, tüketicilere kaliteli ve güvenilir ürün sunma konusunda kararlılıkla çalışmalarına devam etmektedir.

        Ayrıca, Et ve Süt Kurumu, Ramazan ayı öncesinde kırmızı et fiyatlarının dengelenmesi için gerekli tedbirleri alarak, vatandaşların uygun fiyatlarla ete ulaşabilmesi adına çalışmalarını sürdürmektedir.

        ETBİR olarak, kamuoyunun sağlıklı bilgilere ulaşmasını önemsiyor ve kırmızı et fiyatlarında Ramazan ayı süresince herhangi bir artış beklentisi olmadığını bir kez daha vurguluyoruz" denildi.

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