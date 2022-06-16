Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Çizmeli Kedi

Zamanın birinde bir değirmenci ve üç oğlu varmış. Değirmenci bu dünyadan göçüp gisince büyük oğluna bir değirmen, ortancasına bir eşek, küçük olana ise bir kedi bırakmış

HABERTURK.COM

Çizmeli Kedi

Küçük oğlu bu duruma çok üzülmüş. “Kedi sanki benim ne işime yarayacakmış?” diye söylenmiş.

Kedi bunu duyar duymaz hemen cevap vermiş küçük çocuğa:



"Kötü bir miras olmadığımı anlayacaksınız efendim. Bana içi boş bir çuval ve ayaklarıma göre çizme getirebilir misiniz, ne işe yarayacağımı size göstereceğim" demiş.

Kedi, çizmelerini giymiş aynanın karşısına geçmiş ve kendisini çok beğenmiş. Sonra kilerden aldığı marul ve havuç ile ormanın yolunu tutmuş.

Ormana gidince yanında götürdüğü çuvalın ağzını açmış yanında götürdüğü marul ile havucu çuvalın içerisine koyup bir ağacın arkasına gizlenmiş.

Çok bir zaman geçmeden çuvaldakilerin kokusunu bir tavşan almış ve zıplayıp çuvalın içerisine girmiş. Kedi ağacın arkasından çıkıp çuvalın ağzını sıkıca kapatmış. Ama çizmeli kedi tavşanı sahibine götürmek yerine sarayın yolunu tutup Kral ile görüşmek istemiş.

Kral hazretlerinin huzuruna çıkınca eğilerek, "Saygıdeğer Kralım size Efendim Marki ’den bir hediye getirdim" demiş.

Getirdiği hediye Kral'ın o kadar çok hoşuna gitmiş ki. Üç ay boyunca çizmeli kedi saraya sürekli hediyeler götürmüş,

Kral her gün çizmeli kediyi bekliyormuş sarayında. Derken çizmeli kedinin kolladığı gün gelmiş de çatmış bile.

"Bana sakın niye diye sormayın ırmağa gidin ve yıkanın sabah" demiş efendisine.

Kedi, sabah kral ile prensesin ırmağa gideceğini biliyormuş. Sabah Kral'ın faytonu ırmağın kenarından geçerken Çizmeli Kedi bir hışımla "İmdaaattt yardım edin yardım edin “Efendim ırmakta boğuluyor!"

Kral, askerlerini ırmağa yollamış. Fakat kurnaz Kedi bununlada kalmamış. Kral’a, efendim Marki ırmakta yüzerken hırsızlar onun elbiselerini çaldı demiş.

Kral, hemen Çizmeli Kedi'nin efendisine bir adet elbise yolladı. Marki kıyafetlerini giyip yakışıklı olduktan sonra Kral hazretleri faytonuna davet etmiş ve Prenses ile tanıştırmış.



Prenses, görür görmez Marki'ye aşık olmuş. Çizmeli Kedi hemen uzaklaşmış oradan. Çizmeli Kedi yolun ilerisinde ot biçen insanları görmüş ve onlara:

"Bana kulak verin!" diye haykırmış: "Kral hazretleri bu yöne geliyor. Size bu tarlalar kimin diye sorarsa efendimiz Marki ye ait" diye söyleyin.

Çizmeli Kedi biraz daha koştuktan sonra çok büyük bir tarlada çalışan adamlarla karşılaşmış. Aynı sözleri onlara da söylemiş.



Derken Dev diye anılan birinin şatosuna gelmiş.

Kral hazretleri yollardan geçerken, "Bu tarlaların sahibi kimdir?" diye sorular soruyormuş. Ama herkes aynı şeyi söylüyormuş.

Kral, Marki’nin bu kadar varlıklı olduğuna çok şaşırmış. Aynı zamanlarda Çizmeli Kedi Dev’in şatosunda bir şeyler karıştırmaktaymış.

"Dev," demiş Kedi, "Sen büyük bir sihirbazmışsın öyle mi?" "Öyle söylemişlerse öyledir" demiş Dev. "Senin istediğin bir hayvana mesela istersen bir aslana dönüşebileceğini söylüyorlar" demiş Kedi. Bunu söyledikten sonra Dev, aslana dönüşmüş.

Çizmeli kedi korkudan dolabın üzerine zor kaçmış. "Harika!" demiş Kedi.

"Ama fareye dönüşmen imkansız senin" diye sırıtmış Çizmeli Kedi.

"İmkânsız mı?” diyerek kahkaha atmış Dev. "Ben her şeyi yapabilirim demiş"

Dev bir anda küçülmüş ve küçücük bir fareye dönüşmüş, Çizmeli Kedi de hemen alıp küçük bir kafese koymuş.

Derken Kral hazretleri ise Şatoya varmış. Şatonun kimin olduğunu anlamışsınızdır herhalde! Çizmeli Kedi "Size güzel bir ziyafet hazırladık" demiş. O günden sonra Marki ve Prenses nişanlanmışlar. Kısa bir süre sonra evlenmişler.

Çizmeli Kedi ise mutlu bir hayat sürmüş.