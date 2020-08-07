Oyuncu Esra Eron, geçtiğimiz nisan ayında Efe Gürsoy ile olan ilişkisini bitirmiş, hatta bir süre imalı paylaşımlarıyla eski sevgilisine sürekli göndermede bulunmuştu.

Çift, aralarındaki sorunları çözerek barışma kararı aldı.

Üç aylık ayrılığın ardından aşka devam eden çiftten Efe Gürsoy, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma kalp emojisi koyarak, ilişkilerine bir şans verdiklerini ilan etti.