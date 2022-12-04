"BİLEN BİLİYOR!"

Muhabirlerin, "Bir şey mi yaşadınız?" sorusuna ünlü isim; "Evet, bir şey yaşadım ve bu çok önemli bir şey. Bundan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Sosyal medyada delirmiş gibi gözüksem de, aslında bir şeyleri çalanın şuursuzluğu ve deliliği konuşmalı" yanıtını verdi.

Bunun üzerine, "Projeniz mi çalındı?" sorusu yöneltilen Esra Dermancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Senaryom çalındı. Bu bana çok dokundu. Tanınmış birine yapıyorsunuz, bunun için çok açıklar var. Ama olması gereken yere şikayet ettim. Detay önemli değil. Biz biliyoruz, bilen biliyor.