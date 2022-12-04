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Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim - Magazin haberleri

Esra Dermancıoğlu: Psikologlardan yardım istemedim

Son dönemde açıklamaları kadar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla da dikkat çeken Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz haftalarda "Psikiyatrlardan yardım istiyorum" ifadelerini kullanarak 'tükenmişlik sendromu' yaşadığını itiraf etmişti. Konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, "Psikologlardan yardım istemedim" diyerek yaşadığı sorunlar hakkında konuştu

Giriş: 04.12.2022 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Esra Dermancıoğlu, dün Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını karşısında görünce şaşıran oyuncu, "Şöyle kenarda konuşalım arkadaşlar" dedi.

  • "BU YIL KORKUNÇ GEÇTİ"

    Her şeyin yolunda olduğunu söyleyen Dermancıoğlu, "İyiyim arkadaşlar. Ama bu yıl korkunç geçti. Sendrom, hastalıklar onlar bunlar kötü bir yıl geçirdik. Psikologlardan bir yardım istemedim. Fikir hırsızlığı Türkiye'de ciddi bir problemdir. Aldatmak da; kocam onu yaptı, bunlar da bir magazindir eyvallah ama bunlar ciddi haberlerdir. Fikir hırsızlığını engellemek için ne yapılabilir? Bunlarla ilgi konuşmak lazım, benim için bunlar önemli" şeklinde konuştu.

  • "BİLEN BİLİYOR!"

    Muhabirlerin, "Bir şey mi yaşadınız?" sorusuna ünlü isim; "Evet, bir şey yaşadım ve bu çok önemli bir şey. Bundan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Sosyal medyada delirmiş gibi gözüksem de, aslında bir şeyleri çalanın şuursuzluğu ve deliliği konuşmalı" yanıtını verdi.

    Bunun üzerine, "Projeniz mi çalındı?" sorusu yöneltilen Esra Dermancıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

    Senaryom çalındı. Bu bana çok dokundu. Tanınmış birine yapıyorsunuz, bunun için çok açıklar var. Ama olması gereken yere şikayet ettim. Detay önemli değil. Biz biliyoruz, bilen biliyor.

  • "PSİKİYATRLARDAN YARDIM İSTİYORUM" DEMİŞTİ

    Ünlü isim, geçtiğimiz haftalarda 'tükenmişlik sendromu' yaşadığını itiraf ederek, sosyal medyadan takipçilerine "Psikiyatrlardan yardım istiyorum fikirlerinizi buraya yazabilirsiniz" sözleriyle seslenmişti.

  • "KENDİME DÖNDÜĞÜM ZAMAN KARANLIKLARA GİRDİĞİM OLUYOR"

    Öte yandan Dermancıoğlu, daha önce de konuk olduğu 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programında bilinmeyenlerini anlatmıştı.

    Zaman zaman depresif zaman zaman da eğlenceli bir insan olduğunu söyleyen Esra Dermancıoğlu, "Kendime döndüğüm zaman birtakım karanlıklara girdiğim oluyor" demişti.

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